Российские "легкие" мотострелки на пикапах УАЗ будут "воевать" в Казахстане

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Воины легкого мотострелкового соединении из-под Самары передислоцировались в Восточный Казахстан, на полигон "Шыгыс". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Здесь бригаде предстоит принять участие в эпизоде стартовавшего в понедельник стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".

Всего будет задействовано около 1000 военнослужащих и примерно 300 единиц различной техники, в том числе батальон, оснащенный пикапами УАЗ "Патриот".

Эти автомобили могут быть вооружены различными пулеметами, пусковыми установками ПТУР и 30-мм автоматическими станковыми гранатометами.

Считается, что такая техника значительно повысила мобильность бригады, она позволяет проводить рейды и эффективно действовать в населенных пунктах.