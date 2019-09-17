Стратегическое учение "Центр-2019" - демонстрация Силы

В маневрах, кроме ВС РФ, принимают участие штабы и подразделения армий еще 7 стран

Начало этой недели для Вооруженных сил РФ ознаменовалось стартом стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2019". Для российской армии эти маневры являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки в 2019 году. Они пройдут с 16 по 21 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, под руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе СКШУ "Центр-2019" будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности России и ее союзников на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

По плану Генштаба РФ, в ходе СКШУ пройдут проверку уровня подготовленности органы военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских контингентов. Целью маневров, также является получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных боевых задач, направленных на сохранение мира, защиту интересов России и обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, не маловажной будет и демонстрация готовности Вооруженных Сил Российской Федерации и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов своих стран и союзников.

СКШУ "Центр-2019" пройдет в два этапа. В ходе первого - органы военного управления, в рамках созданной для учения условной военно-политической обстановки, отработают вопросы управления войсками в рамках борьбы с международным терроризмом. Практически будет вестись организация отражения ударов средств воздушного нападения, разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления подразделениями группировок войск (сил) при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий, которые, ожидаемо, завершатся разгромом условного противника.

Основные маневры войск (сил) пройдут в Российской Федерации на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево". Некоторые эпизоды практических действий органов управления и войск, направленные на ведение борьбы с незаконными вооруженными формированиями, будут отработаны на полигонах государств-партнеров.

В акватории Каспийского моря пройдут маневры группировки сил Каспийской флотилии. Ее задачей будет огневая и силовая поддержка сухопутных войск, действующих на приморском направлении. Последние кроме того отработают вопросы обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Для отработки совместных действий на учение привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Всего в стратегическом командно-штабном учении принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В том числе в практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации – до 10700, иностранных государств – до 2250 человек), до 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и до 200 артиллерийских систем и РСЗО.

Особенностью данного учения, безусловно, является масштаб его проведения. В нем принимают участие воинские контингенты Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Результатом нашего сотрудничества является демонстрация готовности противостоять современным вызовам и угрозам международного терроризма, а также предотвращение возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе. Безусловно, данное учение послужит развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между нашими странами.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил , что совместные действия в ходе учений позволят систематизировать накопленный опыт, найти оптимальные формы применения войск.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО