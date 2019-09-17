Самолеты Ту-22М3 переброшены на Урал и в Поволжье в рамках учений "Центр-2019"

Вместе с самолетами на аэродромы доставлены авиационные бомбы весом от 250 до 500 кг

ТАСС, 16 сентября. Самолеты дальней авиации Ту-22М3 перебазированы на аэродромы на Урале и в Поволжье в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 перебазирована на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье в рамках учений "Центр-2019". Летчики дальней авиации преодолели во время перелета расстояние свыше 3,5 тыс. км", - сообщили в военном ведомстве.

Вместе с самолетами на аэродромы доставлены авиационные бомбы весом от 250 до 500 кг, аэродромная автомобильная техника и инженерно-технический состав для обслуживания дальних бомбардировщиков и подготовки их к вылету.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" начались сегодня. Всего в них принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.