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17.09.2019
ТАСС

Роскосмос рассчитывает до 2021 года провести оценку ресурса российского сегмента МКС

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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник изображения: © NASA

Начальная цена контракта составит 1,06 млрд рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскосмос намерен заключить контракт на определение остаточного ресурса конструкции и корпусов российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчик должен будет выполнить работы, среди которых "формирование и научно-техническое сопровождение выполнения программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС", а также "определение текущего и остаточного ресурса элементов конструкции, корпусов российского сегмента МКС", говорится в документах.

Начальная цена контракта составит 1,06 млрд рублей. Работы будут выполняться на период 2019-2021 годов. Еще одной их целью является "определение характеристик стойкости и защищенности модулей РС [российского сегмента] МКС и спускаемых аппаратов в условиях осколочно-метеороидного воздействия".

В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении создать комиссию, которая должна будет изучить состояние МКС, чтобы в случае продления работы станции после 2024 года иметь представление о ресурсе всех ее блоков.

В сентябре 2018 года космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов сообщил в интервью ТАСС, что США инициировали продление эксплуатации станции до 2028-2030 годов, работа идет. По его словам, для этого американской стороне предстоит решить две задачи - уговорить правительство выделить средства на финансирование эксплуатации МКС и провести техническую экспертизу безопасности продления ресурса станции.

В настоящее время страны - участницы проекта МКС (США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция) договорились продлить эксплуатацию станции до 2024 года.

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