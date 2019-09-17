Страны ЕС договорились сближать позиции по вопросам экспорта вооружений

Испытания боевых машин пехоты Puma немецкой армии в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре 2013 года.

ЦАМТО, 16 сентября. Страны ЕС договорились усиливать контроль за экспортом оружия и сближать национальные подходы в этой сфере, в том числе с учетом влияния поставок на "региональную стабильность".

Однако, как отмечает "РИА Новости", в согласованном решении нет прямого упоминания о вызвавшем ранее споры экспорте вооружений в Саудовскую Аравию.

Как напоминает агентство, Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Это решение вызвало напряженность в отношениях Берлина с Парижем, который призывал искать компромисс.

Совет ЕС, в котором представлены страны-участницы, согласовал 16 сентября обновленный документ по общей политике в сфере контроля за экспортом оружия, в котором подтверждена "приверженность укреплению сотрудничества и содействию сближению позиций в этой области".

"Это будет по-прежнему осуществляться, в частности, путем обмена между государствами-членами информацией, включая уведомления об отказе и сведения о политике в области экспорта оружия, или путем определения возможных мер по дальнейшему сближению (позиций)", – цитирует "РИА Новости" согласованный странами ЕС документ.

В нем отмечается, что "торговля военной техникой и технологиями должна вестись ответственным и подотчетным образом", избегая их попадания в руки "террористов, преступников и других несанкционированных пользователей".

Совет ЕС также заявил о готовности содействовать сближению политики государств-членов "в целях предотвращения экспорта военной техники и оборудования, которые могут использоваться для внутренних репрессий, международной агрессии или способствовать региональной нестабильности".

При этом в тексте не содержится упоминаний о конкретных примерах таких региональных кризисов, передает "РИА Новости".