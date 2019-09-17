Украинские моряки завершили подготовку в США

На базе береговой охраны США состоялась церемония выпуска украинских моряков, прошедших подготовку на американских кораблях, переданных Киеву Вашингтоном: они получили названия "Славянск" и "Старобельск". Об этом сообщает информационное агенство УНИАН.

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В Балтиморе прошла церемония выпуска украинских экипажей патрульных катеров типа "Island", переданных Киеву Вашингтоном. Матросы ВМС Украины завершили учебную программу, разработанную для них Соединенными Штатами. Украинские ВМФ имеют с своем составе 4 корабля типа "Island". Корабли будут базироваться в Одессе, где сейчас находится главная военно-морская база страны. Катера имеют полное водоизмещение 165 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов, максимальная дальность плавания превышает 5300 км. Они могут работать автономно до пяти дней.

В составе береговой охраны США катера были оснащены 25-мм автоматической пушкой Mk 38 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами M2HB. При поступлении на вооружение ВМС Украины данное вооружение, скорее всего, будет заменено украинскими образцами.

В частности, речь идет о башне Катран-М (БМ-5М01), аналогичной той, которая установлена на малых катерах типа "Гюрза-М". Также существует высокая вероятность установки на ни пусковых установок крылатых противокорабельных ракет "Нептун", которые позволят модифицировать катера береговой охраны в ракетные. Киев ожидает, что подобная модернизация позволит создать на базе кораблей типа Island в полноценный ударный отряд, способный поражать.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый и командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко. От американской стороны выпускников поздравил контр-адмирал Джозеф Войводич.

Программа избыточного оборудования

Украина получает эти корабли в рамках программы США "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA). В рамках EDA Киев получает корабли бесплатно, однако должен оплатить сопутствующие расходы: техобслуживание, переоборудование и обучение экипажей.

Стоимость подготовки экипажей для двух из четырех катеров, заказанных Киевом, согласно данным радио "Свобода", составила 500 тысяч долларов, включая техобслуживание и допоборудование. Еще в 1 миллион 300 тысяч долларов - стоимость ГСМ и основного оборудования, 4 миллиона - ремонт и около 3 миллионов транспортировка. Сейчас катера готовятся к переходу на Украину.