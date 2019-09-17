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17.09.2019
ТАСС

Пакистан начнет отбор кандидатов в первый космический экипаж в 2020 году

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Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан
Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан.
Источник изображения: © AP Photo, Anjum Naveed

Сначала кандидатов будет 50, к 2022 году список сократится до 25 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Исламабад начнет отбор кандидатов для экипажа первого пакистанского космического корабля в 2020 году. Об этом сообщил пакистанский министр по науке и технологиям Фавад Чоудри.

"Отбор кандидатов для экипажа первого космического корабля начнется в 2020 году", - цитирует в понедельник министра пакистанская газета The Nation. Он отметил, что сам полет запланирован при помощи Китая.

По информации министра, первоначально будут отобраны 50 человек, после чего список сократится до 25 кандидатов в 2022 году, из них только один в том же году, как ожидается, отправится в космос.

Важную роль в отборе первого пакистанца на орбите будут играть ВВС страны, отметил министр. Он не сообщил других деталей проекта.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2018 году сообщил, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года. Название этой миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Помощь в подготовке и отборе первых индийских космонавтов окажет Россия: они пройдут тренировки в Звездном городке. Космический корабль Индия намерена построить самостоятельно.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Проекты
2020-й год
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