Закончить войну в Донбассе: офис Зеленского верит в диалог с Путиным

Офис Зеленского видит в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе

Глава офиса украинского президента Андрей Богдан считает, что проведенные между главами Украины и России телефонные разговоры дают надежду на то, что конфликтная ситуация в Донбассе будет урегулирована. При этом Богдан считает, что это случится, "когда придет время". Тем временем украинский лидер уже обозначил темы, которые он хотел бы обсудить в рамках встречи в "нормандском формате", хотя пока нет даже примерной даты этого саммита.

Телефонные разговоры, проведенные между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским дают надежду на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

"То, что я знаю, - было три телефонных разговора. Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта",

- отметил он в интервью Украинской службе "Би-би-си".

На вопрос издания, когда следует ожидать урегулирования внутриукраинского конфликта, он ответил: "Когда для этого придет время".

Кроме того, была затронута и тема взаимодействия Богдана со своим российским коллегой. Глава офиса Зеленского отметил, что звонил главе администрации Путина, однако диалог у них не состоялся. "Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной разговаривать", - сказал Богдан.

Ранее президент Украины рассказал, чего ожидает от встречи "нормандской четверки", которая, по его мнению, должна пройти уже в этом месяце.

"Главные шаги - решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе - окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем - четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - передает слова Зеленского РИА "Новости".

Кроме того, он ожидает, что во время переговоров глав Украины, России, Франции и Германии решится и вопрос о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик. "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск", - считает украинский президент.

Пока Владимир Зеленский думает о темах, которые он хотел бы обсудить с участниками "нормандского формата", российская сторона не называет дату проведения этой встречи.

"Пока конкретных сроков проведения саммита нет. Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, он отметил, что в Кремле уже ознакомились с недавними заявлениями киевских властей относительно ситуации с урегулированием конфликта и, в частности, относительно "формулы Штайнмайера", согласно которой закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на временной основе в день выборов и на постоянной - после проведения голосования на неподконтрольных Киеву территориях.

"Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным", - обратил внимание Песков.

Двумя днями ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, что Украина не намерена вносить положения об особом статусе Донбасса в конституцию страны.

Вместо этого он предложил самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам принять участие в проводимой на Украине децентрализации. При этом политик отметил, что Киев дает понять "той стороне", что эта реформа - шанс их развития. "Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", - подчеркнул политик.

Однако, согласно минским договоренностям, которые были подписаны в 2015 году между странами-участницами "нормандского формата", внесение особого статуса в украинскую конституцию является одним из ключевых моментов урегулирования конфликта в Донбассе.

В своем заявлении Пристайко также отметил, что власти Украины не собираются выполнять еще один пункт соглашений - установление полной амнистии для участников конфликта, а также прекращение их преследования. Амнистия должна была наступить после проведения выборов в местные органы самоуправления.

"В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Тем временем, власти самопровозглашенных республик не согласны с такой политикой Украины. В частности, глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что необходимо вносить изменения в конституцию.

"Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины - ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие", - заявил он, имея в виду закон об особом статусе Донбасса, который существует с 2014 года и теряет свою силу 31 декабря этого года. В действие документ так и не был введен.

Ангелина Мильченко