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17.09.2019
Газета.ru

Новые атаки: хуситы угрожают Саудовской Аравии

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Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками в будущем и заверили, что у них есть для этого военные возможности. В субботу, 14 сентября, повстанцы атаковали два нефтяных объекта королевства, в результате чего королевство лишилось половины добычи, что взвинтило цены на нефть. Поддерживаемые Ираном хуситы обвиняют Саудовскую Аравию в гуманитарной катастрофе в своей стране.

Йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, пообещали продолжить бомбардировки территории королевства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов. В организации заверили, что вооружение Йемена позволяет это сделать.

Хуситы посоветовали компаниям и иностранцам не находиться в местах их предыдущих ударов, поскольку они продолжают быть их целями и могут подвергнуться новым атакам.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы заявили, что они причастны к атакам на саудовские нефтяные объекты, которые произошли в субботу. В ночь на 14 сентября десять летательных аппаратов атаковали два саудовских объекта: крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Абкайк на востоке страны и месторождение нефти Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Хурайс - это второе по величине месторождение нефти в королевстве. После нападения на обоих объектах вспыхнули пожары, которые позже удалось локализовать. Эр-Рияд уточнил, что персонал не пострадал.

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер и один из трех главных производителей нефти. После атаки на эти объекты королевство сократило производство почти вдвое: до 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. В результате мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда и до 19%. Но эксперты считают, что это не самая критичная точка. По их мнению, такими темпами стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель, пишет Reuters.

Эксперты назвали такой исход вполне возможным, если ситуация с саудовскими нефтеперерабатывающими заводами не нормализуется в течение 30 дней.

Saudi Aramco при этом обещает вернуться на прежний уровень производства в течение двух дней. "В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов", - сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер, слова которого приводит Bloomberg.

Один из основных вопросов в этой ситуации - кто все же виноват в атаке на нефтяные объекты. Несмотря на то что хуситы сами сообщили о своей ответственности за это, госсекретарь США Майк Помпео отказывается верить в их вину и возлагает ее на Иран.

"Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок", - написал Помпео в твиттере и предупредил, что Вашингтон планирует привлечь Тегеран к ответственности.

МИД Ирана назвал обвинения американского госсекретаря ложными и безосновательными.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави заявил, что "США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи".

Йеменские хуситы ранее уже наносили удары по Саудовской Аравии. В мае с помощью беспилотников они атаковали аэропорт города Джизан, выбрав своей целью военные ангары.

Хуситы относятся к шиитской ветви ислама. Они проживают преимущественно на севере Йемена и составляют около трети населения страны. С 2014 года они ведут борьбу против правительства, которое поддерживает коалиция во главе с Эр-Риядом. Своей целью повстанцы называют остановку гуманитарной катастрофы, в которой они обвиняют Саудовскую Аравию, поскольку бомбардировки со стороны коалиции приводят к массовой гибели гражданских лиц.

По информации Красного Креста, в начале сентября бомбардировки разрушили многоэтажное здание тюрьмы. Большинство из 170 заключенных погибли.

Война в Йемене сначала была внутренним гражданским конфликтом, который впоследствии перерос в войну между Саудовской Аравией и Ираном за влияние в регионе.


Кристина Сизова

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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