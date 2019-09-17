Новые атаки: хуситы угрожают Саудовской Аравии
Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками в будущем и заверили, что у них есть для этого военные возможности. В субботу, 14 сентября, повстанцы атаковали два нефтяных объекта королевства, в результате чего королевство лишилось половины добычи, что взвинтило цены на нефть. Поддерживаемые Ираном хуситы обвиняют Саудовскую Аравию в гуманитарной катастрофе в своей стране.
Йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, пообещали продолжить бомбардировки территории королевства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов. В организации заверили, что вооружение Йемена позволяет это сделать.
Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы заявили, что они причастны к атакам на саудовские нефтяные объекты, которые произошли в субботу. В ночь на 14 сентября десять летательных аппаратов атаковали два саудовских объекта: крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Абкайк на востоке страны и месторождение нефти Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Хурайс - это второе по величине месторождение нефти в королевстве. После нападения на обоих объектах вспыхнули пожары, которые позже удалось локализовать. Эр-Рияд уточнил, что персонал не пострадал.
Саудовская Аравия - крупнейший экспортер и один из трех главных производителей нефти. После атаки на эти объекты королевство сократило производство почти вдвое: до 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. В результате мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда и до 19%. Но эксперты считают, что это не самая критичная точка. По их мнению, такими темпами стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель, пишет Reuters.
Saudi Aramco при этом обещает вернуться на прежний уровень производства в течение двух дней. "В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов", - сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер, слова которого приводит Bloomberg.
Один из основных вопросов в этой ситуации - кто все же виноват в атаке на нефтяные объекты. Несмотря на то что хуситы сами сообщили о своей ответственности за это, госсекретарь США Майк Помпео отказывается верить в их вину и возлагает ее на Иран.
"Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок", - написал Помпео в твиттере и предупредил, что Вашингтон планирует привлечь Тегеран к ответственности.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави заявил, что "США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи".
Йеменские хуситы ранее уже наносили удары по Саудовской Аравии. В мае с помощью беспилотников они атаковали аэропорт города Джизан, выбрав своей целью военные ангары.
Хуситы относятся к шиитской ветви ислама. Они проживают преимущественно на севере Йемена и составляют около трети населения страны. С 2014 года они ведут борьбу против правительства, которое поддерживает коалиция во главе с Эр-Риядом. Своей целью повстанцы называют остановку гуманитарной катастрофы, в которой они обвиняют Саудовскую Аравию, поскольку бомбардировки со стороны коалиции приводят к массовой гибели гражданских лиц.
Война в Йемене сначала была внутренним гражданским конфликтом, который впоследствии перерос в войну между Саудовской Аравией и Ираном за влияние в регионе.
Кристина Сизова
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