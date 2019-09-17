Iveco Defence Vehicles поставит новые бронемашины ВС Нидерландов

ЦАМТО, 16 сентября. Итальянская компания Iveco Defence Vehicles 12 сентября объявила о подписании с Минобороны Нидерландов контракт на поставку 1275 средних многоцелевых бронемашин MTV (Medium Tactical Vehicle) грузоподъемностью 1224 кг.

Закупка выполняется в рамках реализуемой ВС Нидерландов Программы замены колесных транспортных средств DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen). Поставка техники будет выполнена с 2022 по 2026 гг.

По заявлению Iveco Defense Vehicles, MTV – это средняя тактическая бронемашина с колесной формулой 4х4, сочетающая высокую тактическую мобильность, оптимальные характеристики в условиях бездорожья, а также высокий уровень защиты экипажа и большую грузоподъемность. Модульность и возможность интеграции различных систем позволяют производить ее в различных вариантах: с жестким и мягким верхом, пикапа, для транспортировки раненых и перевозки войск в интересах всех видов ВС, от сухопутных войск до морской пехоты, ВВС, ВМС, сил специальных операций и военной полиции.

Основными требованиями при проектировании MTV являлись высокая надежность, простота обслуживания и низкие затраты в процессе эксплуатации, что определило выбор основных узлов и компонентов с проверенной надежностью, которые прошли длительные испытания в различных условиях окружающей среды.

Как заявлено, на протяжении многих лет Iveco Defence Vehicles поставляла ВС Нидерландов широкую номенклатуру коммерческих и военных автомобилей, включая грузовики Iveco Stralis 6x2, пожарные машины Trakker 8x8, а также машины EuroCargo 4x4 для морской пехоты, применяемые на карибских территориях.