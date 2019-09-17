Íîâåéøèé áåñïèëîòíèê è ïîäâîäíûé äðîí ïðåäñòàâÿò íà ïàðàäå â Êèòàå
1 îêòÿáðÿ â Ïåêèíå ïðîéäåò ìàñøòàáíûé âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÍÐ. Íà íåì áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàê ìèíèìóì äâå íîâèíêè - âûñîêîñêîðîñòíîé áåñïèëîòíèê è ïîäâîäíûé äðîí.
Interesting would be an understatement ðŸ˜®
But it seems as if not the whole wing surfaces have been attached if you compare to the GE image spotted at Malan.
(Image via @HenriKenhmann) pic.twitter.com/u9WC3A6B1r— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 14, 2019
Ñïóòíèêîâîå èçîáðàæåíèå ñ ðåïåòèöèè ïàðàäà, ïðîõîäÿùåé â îáñòàíîâêå ñåêðåòíîñòè, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíîé èç íîâèíîê ñòàíåò áåñïèëîòíèê êëèíîâèäíîé ôîðìû.
Ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ýòîãî äðîíà îçâó÷èë àâòîð ïîðòàëà The Drive. Ïî åãî äàííûì, ñóùåñòâîâàíèå ýòîãî ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ïîäòâåðæäàåòñÿ ðÿäîì ïðîøåäøèõ èñïûòàíèé. Òîò ôàêò, ÷òî Êèòàé ñîáèðàåòñÿ âûñòàâèòü åãî íà ïàðàäå, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ðàçðàáîòêà íàõîäèòñÿ â ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè. Âîçìîæíî, ýòîò ÁÏËÀ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñáîðà ðàçâåäûâàòåëüíûõ äàííûõ. Â îòëè÷èå îò ñïóòíèêîâ, îí íå ïðèâÿçàí ê îðáèòå è ñìîæåò áûñòðî äîñòèãàòü íåîáõîäèìîãî ðàéîíà - ýòî äåëàåò åãî íåîáõîäèìûì â òîì ñëó÷àå, åñëè êîñìè÷åñêèå ñðåäñòâà ðàçâåäêè óíè÷òîæåíû èëè âûâåäåíû èç ñòðîÿ.
Åùå îäíà íîâèíêà ïàðàäà - ýòî ïîäâîäíûé äðîí. Ôîòîãðàôèè çàìàñêèðîâàííîãî îáúåêòà, ïåðåâîçèìîãî íà âîåííîì ãðóçîâèêå, ïîÿâèëèñü íàêàíóíå â ñîöñåòÿõ. Ðàçìåð àïïàðàòà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îí ñïîñîáåí áûòü íîñèòåëåì áîëåå ìåëêèõ äðîíîâ, äàò÷èêîâ èëè ìèí. Ôîðìà îáúåêòà íàâîäèò íà ìûñëü î òîì, ÷òî òàì äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ îòñåê äëÿ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïèøåò Covert Shores. Ïî äðóãîé âåðñèè, ýòî àïïàðàò äëÿ äîñòàâêè áîåâûõ ïëîâöîâ.
great info! https://t.co/U8rqz9GGzE— H I Sutton (@CovertShores) September 15, 2019
Ìàéÿ Áèðþêîâà
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
- Â íîâîñòè óïîìèíàþòñÿ