Âîéòè
17.09.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Íîâåéøèé áåñïèëîòíèê è ïîäâîäíûé äðîí ïðåäñòàâÿò íà ïàðàäå â Êèòàå

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Èñòî÷íèê èçîáðàæåíèÿ: rg.ru

1 îêòÿáðÿ â Ïåêèíå ïðîéäåò ìàñøòàáíûé âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÍÐ. Íà íåì áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàê ìèíèìóì äâå íîâèíêè - âûñîêîñêîðîñòíîé áåñïèëîòíèê è ïîäâîäíûé äðîí.

Ñïóòíèêîâîå èçîáðàæåíèå ñ ðåïåòèöèè ïàðàäà, ïðîõîäÿùåé â îáñòàíîâêå ñåêðåòíîñòè, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíîé èç íîâèíîê ñòàíåò áåñïèëîòíèê êëèíîâèäíîé ôîðìû.

Ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ýòîãî äðîíà îçâó÷èë àâòîð ïîðòàëà The Drive. Ïî åãî äàííûì, ñóùåñòâîâàíèå ýòîãî ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ïîäòâåðæäàåòñÿ ðÿäîì ïðîøåäøèõ èñïûòàíèé. Òîò ôàêò, ÷òî Êèòàé ñîáèðàåòñÿ âûñòàâèòü åãî íà ïàðàäå, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ðàçðàáîòêà íàõîäèòñÿ â ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè. Âîçìîæíî, ýòîò ÁÏËÀ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñáîðà ðàçâåäûâàòåëüíûõ äàííûõ. Â îòëè÷èå îò ñïóòíèêîâ, îí íå ïðèâÿçàí ê îðáèòå è ñìîæåò áûñòðî äîñòèãàòü íåîáõîäèìîãî ðàéîíà - ýòî äåëàåò åãî íåîáõîäèìûì â òîì ñëó÷àå, åñëè êîñìè÷åñêèå ñðåäñòâà ðàçâåäêè óíè÷òîæåíû èëè âûâåäåíû èç ñòðîÿ.

Åùå îäíà íîâèíêà ïàðàäà - ýòî ïîäâîäíûé äðîí. Ôîòîãðàôèè çàìàñêèðîâàííîãî îáúåêòà, ïåðåâîçèìîãî íà âîåííîì ãðóçîâèêå, ïîÿâèëèñü íàêàíóíå â ñîöñåòÿõ. Ðàçìåð àïïàðàòà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îí ñïîñîáåí áûòü íîñèòåëåì áîëåå ìåëêèõ äðîíîâ, äàò÷èêîâ èëè ìèí. Ôîðìà îáúåêòà íàâîäèò íà ìûñëü î òîì, ÷òî òàì äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ îòñåê äëÿ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïèøåò Covert Shores. Ïî äðóãîé âåðñèè, ýòî àïïàðàò äëÿ äîñòàâêè áîåâûõ ïëîâöîâ.



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