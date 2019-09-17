МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве решительно осуждают удары по объектам нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, которые могут привести к разбалансировке мирового рынка углеводородов, заявили в понедельник в МИД России.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.