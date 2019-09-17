Tygodnik Solidarno (Польша): союзники заинтересованы в том, чтобы защищать Польшу

Экс-министр обороны Польши называет Россию терпеливым агрессором, выжидающим благоприятных обстоятельств для нанесения удара по соседям. И если из Европы уйдут американцы, Польша окажется в очень сложном положении. А еще Россия проводит свою историческую политику, жалуется политик, и только отважная Польша стоит на страже "своей" правды. Налицо у политика явная русофобия и застарелые фантомные боли.

Интервью с бывшим министром обороны Польши, сотрудником Академии военного искусства Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew).

Tygodnik Solidarno: Недавний обмен заключенными между Украиной и Россией выглядит знаком, что отношения между двумя странами налаживаются, хотя они до сих пор находятся в состоянии войны. В первую очередь это событие работает на улучшение имиджа Москвы. С другой стороны, она уже несколько лет подряд регулярно устраивает масштабные военные учения. Россияне готовятся к большой войне?

Ромуальд Шереметьев: Я уже много раз говорил, что Россия - терпеливый агрессор. Она была агрессором, остается им и будет проводить такую политику в будущем, ее стремление напасть - фактор постоянный. Одновременно она, бесспорно, умеет быть терпеливой и сохранять умеренность во всех областях, которые для нее наиболее важны. Я говорю о военных действиях, а также о политической и пропагандистской сфере. Интенсивные учения российских вооруженных сил могут свидетельствовать о том, что они готовятся к войне, однако, у России еще не было возможности ее развязать. Именно поэтому она не вторглась на Украину. С российской точки зрения, для захвата украинского государства пока нет подходящих условий, прежде всего политических. Кремль наверняка рассчитывал на то, что на Украине развалятся государственные структуры, рухнет власть. К счастью, украинцы показали, что этого не будет, что несмотря на трудности их страна способна выстоять, остаться сплоченной и достаточно сильной, чтобы захватывать ее россиянам было невыгодно. Не стоит, однако, забывать, что тлеющая на Украине война может в любой момент превратиться в открытый конфликт, после которого это государство прекратит существование.

- Россия проводит свою историческую политику, стремясь изменить образ начала Второй мировой войны, стереть из памяти советское нападение на страны Балтии и Польшу. Эти пропагандистские шаги выглядят вполне успешными.

- Она действительно старается проводить такую политику, но на этом направлении она ничего не добьется, поскольку правда очевидна. Ложь должна включать в себя хотя бы какие-то элементы правды, а то, что рассказывает Россия, просто не имеет ничего общего с реальностью. Максимум, что она могла бы делать, замалчивать тему начала войны. Возможно, россияне добились бы больших успехов, если бы не Польша, которая стоит на страже правды и проводит свою историческую политику, а при этом не зависит от Москвы, как раньше, когда мы были частью Восточного блока. Исказить историю, скрыть факты невозможно, в этой сфере шансов у россиян нет.

- Когда мы входили в состав Восточного блока, проводить свою политику мы не могли, а сейчас отчетливо видно, что России хотелось бы возродить империю времен существования Советского Союза в границах середины XX века. Способна ли она это сделать?

- Разумеется, ей бы этого очень хотелось, поэтому она придумывает разные геополитические проекты и продвигает идеи о создании единого евразийского сообщества от Владивостока до Лиссабона. В этом сообществе она хочет играть ведущую роль при поддержке Германии и в меньшей степени Франции. Кремль продолжает искать союзников для этого проекта, и ситуация была бы уже гораздо более серьезной, если бы не Польша, а также страны Восточной и Центральной Европы, которые выступают против такой перспективы и мешают Москве воплотить ее мечту в жизнь. Если из Европы уйдут американские военные, Польша и страны Балтии окажутся в очень сложном положении: мы будем находиться между двух союзников, один из которых планирует экспансию, которой мы мешаем.

- Готова ли Польша и страны Балтии к возможной войне с Россией? Можем ли мы рассчитывать на помощь союзников?

- Мы не готовы к войне, но, к счастью, обстоятельства не располагают к тому, чтобы Россия решилась ее развязать. Следует, однако, ясно сказать, что перевес военных сил отнюдь не на нашей стороне, поэтому нам приходится рассчитывать на союзы, а насколько они надежны, как мы не раз убеждались в прошлом, можно узнать только в кризисных ситуациях. Мы состоим в НАТО, также есть американцы, которые укрепляют у нас свою позицию, и это очень хорошо. Вопрос в том, насколько наши союзники заинтересованы в защите Польши, в том, чтобы она продолжала существование. Для американцев наша страна, к счастью, очень важна. Пока здесь находятся американские войска, мы можем надеяться, что Россия не станет наносить удар на этом направлении. Однако от своих великодержавных планов она все равно не откажется.

Павел Петкун (Pawe Pietkun)