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17.09.2019
Военное обозрение

ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА

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Сухопутные силы ВС Соединенных Штатов приступили к испытаниям универсальной системы борьбы с малыми БПЛА Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE). Об этом сообщает портал Defence Blog со ссылкой на армию США.

Источник изображения: topwar.ru

Армия США приступила к испытаниям перспективной системы противодействия малым БПЛА. Комплекс BLADE разработан Центром вооружения Командования развития боевых возможностей (Combat Capabilities Development Command (CCDC) Armaments Center) и установлен на MRAP Oshkosh M-ATV.

BLADE способен пеленговать цель, отслеживать и идентифицировать ее, а также уничтожать БПЛА. В основе системы лежит модифицированная дистанционно управляемая турель М153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом Browning М2, с антенной малогабаритной РЛС обнаружения и управления огнем Рrecision Fire Control Radar (PFCR). CROWS способна поражать цели как в дневном, так и в ночном режиме, и имеет в активе как обычную, так и тепловизионную камеру.

Испытания проводятся с июня 2019 года на полигоне в Форт-Дикс (Нью-Джерси). Сообщается, что на них удавалось успешно поражать малые БЛА короткой очередью из пулемета. Заключительный этап испытаний системы BLADE должен пройти в декабре.

Источник изображения: topwar.ru

BLADE предлагается к установке практически на все боевые машины армии США, включая танки М1 Abrams, БМП М2 Bradley, бронетранспортеры Stryker, легкие бронированные машины JLTV (4х4) и внедорожники HMMWV.

В апреле этого года сообщалось, что армия США заинтересована во всеракурсных датчиках для этой системы. Он должен иметь возможность в режиме реального времени оповещать о наведении радара на цель близлежащие транспортные средства, авиацию и стационарные объекты.

Прототип должен был способен обнаруживать небольшие беспилотники на расстоянии порядка двух миль (чуть более 3,2 км); локализовать цель по азимуту и высоте с точностью 7,5 градусов; быть в состоянии отследить пять целей одновременно; должен уметь отличать малые БПЛА от птиц; быть всепогодным.

Конечная разработка предполагает одновременное ведение 10 целей и обнаружение их на расстоянии трех миль (немногим менее 5 км).

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Страны
США
Продукция
Bradley
HMMWV
JLTV
M-ATV
M1 Abrams
Stryker
Компании
Oshkosh
Проекты
БПЛА
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