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17.09.2019
Известия.ru

В Крыму 3 тыс. военных подняли по тревоге для проведения учений

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В Крыму подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота подняли по тревоге для проведения учений. Как сообщили в понедельник, 16 сентября, в пресс-службе флота, личный состав отрабатывает захват и оборону морского побережья.

"Около 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Соединения морской пехоты и береговой обороны получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон Опук и начали инженерное оборудование позиций. Также началась подготовка военной техники и личного состава к погрузке на большие десантные корабли и переходу в район высадки морского десанта.

В начале сентября учения проходили в Охотском море. 6 сентября появилось видео, на котором запечатлено отражение воздушной атаки условного противника кораблями Тихоокеанского флота. В составе тактической группы находились флагман флота крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", а также корвет "Совершенный".

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