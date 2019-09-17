Войти
17.09.2019
Военно-промышленный курьер

Хуситам понравилось уничтожать нефтеперерабатывающие заводы

395
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Движение "Ансар Алла", известные как хуситы, которое захватило власть на севере Йемена, предупредили, что могут в любой момент нанести новые удары по Саудовской Аравии.

"Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил повстанцев.

Он утверждает, что в их распоряжении есть оружие, которое может достичь любой цели в Саудовской Аравии. А значит, она должна считаться с ними и прекратить агрессию в отношении Йемена, пишет News Front.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Похожие новости
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
09.07.2018
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
04.06.2018
Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США
10.04.2018
Индия близка к покупке российских ЗРК, несмотря на американские санкции
06.03.2018
Индонезия закупает китайские беспилотные летательные аппараты Wing Loong I
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 09:31
  • 6
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 09:31
  • 1
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 09:16
  • 4
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 09:03
  • 1
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 08:55
  • 84
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 08:48
  • 13
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 17.09 06:28
  • 2
Самолет – невидимка пятого поколения F-35 требует доработки
  • 17.09 04:42
  • 2
"Покорит весь мир": торпеда "Шквал" поразила США
  • 17.09 01:21
  • 3
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
  • 16.09 23:07
  • 3
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 22:47
  • 29
Ил-112 – долгая дорога в небо