Хуситам понравилось уничтожать нефтеперерабатывающие заводы

Движение "Ансар Алла", известные как хуситы, которое захватило власть на севере Йемена, предупредили, что могут в любой момент нанести новые удары по Саудовской Аравии.

"Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил повстанцев.

Он утверждает, что в их распоряжении есть оружие, которое может достичь любой цели в Саудовской Аравии. А значит, она должна считаться с ними и прекратить агрессию в отношении Йемена, пишет News Front.