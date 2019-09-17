Новый индийский палубный истребитель впервые сел с помощью аэрофинишера (видео)

Палубная версия перспективного индийского истребителя Tejas — Tejas Navy — во время испытаний в середине сентября 2019 года впервые совершила посадку с использованием аэрофинишера.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, испытания проводились на авиабазе ВМС Индии "Ханса" на Гоа и были признаны успешными. В ближайшее время планируется провести дополнительные проверки, после которых Tejas Navy приступит к испытаниям на индийском авианосце "Викрамадитья".

Разработка индийского истребителя Tejas началась в 1981 году. Изначально самолет планировалось создать исключительно с использованием индийских технологий, однако позднее ради сокращения сроков программы от этой идеи отказались. В рамках проекта Tejas создавались три версии истребителя: учебно-боевая, наземная и палубная. Наземная версия поступила на вооружение ВВС Индии 17 ноября 2015 года. Учебно-боевая версия истребителя сегодня представлена двумя прототипами. Разработчики также собрали два Tejas в палубной версии; один из них совершил первый полет в 2015 году.

В 2016 году разработка Tejas Navy была прекращена. Тогда начальник морского штаба Индии адмирал Сунил Ланба заявил, что ВМС не намерены принимать на вооружение палубную версию Tejas, поскольку она не соответствует требованиям военных. Адмирал также отметил, что из-за небольшой тяговооруженности боевой самолет не способен на взлет с авианосца — ему нужен слишком большой разбег для отрыва. Впрочем, летом 2018 года проект Tejas Navy был возобновлен.

Tejas имеет в длину 13,2 метра и размах крыла 8,2 метра. Самолет максимальной взлетной массой 13,5 тонны может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 500 километров. Tejas вооружен одной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен восемью точками подвески для бомб и ракет общей массой 3,5 тонны. Палубная версия Tejas Navy отличается от наземной двухместной кабиной, усиленными стойками шасси и наличием посадочного гака, с помощью которого производится зацепление за аэрофинишер.