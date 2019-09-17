Войти
17.09.2019
Военно-промышленный курьер

Новый индийский палубный истребитель впервые сел с помощью аэрофинишера (видео)

473
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Палубная версия перспективного индийского истребителя Tejas — Tejas Navy — во время испытаний в середине сентября 2019 года впервые совершила посадку с использованием аэрофинишера.

Как сообщает N+1 со ссылкой на  Flightglobal, испытания проводились на авиабазе ВМС Индии "Ханса" на Гоа и были признаны успешными. В ближайшее время планируется провести дополнительные проверки, после которых Tejas Navy приступит к испытаниям на индийском авианосце "Викрамадитья".



Разработка индийского истребителя Tejas началась в 1981 году. Изначально самолет планировалось создать исключительно с использованием индийских технологий, однако позднее ради сокращения сроков программы от этой идеи отказались. В рамках проекта Tejas создавались три версии истребителя: учебно-боевая, наземная и палубная. Наземная версия поступила на вооружение ВВС Индии 17 ноября 2015 года. Учебно-боевая версия истребителя сегодня представлена двумя прототипами. Разработчики также собрали два Tejas в палубной версии; один из них совершил первый полет в 2015 году.

В 2016 году разработка Tejas Navy была прекращена. Тогда начальник морского штаба Индии адмирал Сунил Ланба заявил, что ВМС не намерены принимать на вооружение палубную версию Tejas, поскольку она не соответствует требованиям военных. Адмирал также отметил, что из-за небольшой тяговооруженности боевой самолет не способен на взлет с авианосца — ему нужен слишком большой разбег для отрыва. Впрочем, летом 2018 года проект Tejas Navy был возобновлен.

Tejas имеет в длину 13,2 метра и размах крыла 8,2 метра. Самолет максимальной взлетной массой 13,5 тонны может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 500 километров. Tejas вооружен одной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен восемью точками подвески для бомб и ракет общей массой 3,5 тонны. Палубная версия Tejas Navy отличается от наземной двухместной кабиной, усиленными стойками шасси и наличием посадочного гака, с помощью которого производится зацепление за аэрофинишер.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
Адмирал Горшков
Проекты
Авианосец
Похожие новости
18.12.2015
Невское ПКБ готово целиком спроектировать новый индийский авианосец
16.02.2015
Проект российского авианосца оставляет желать лучшего
17.07.2012
Индия сорвала график строительства собственного авианосца
17.05.2011
Сказ о самолетном тендере
01.12.2009
ВМС Индии объявили тендер на покупку палубных истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 09:31
  • 6
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 09:31
  • 1
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 09:16
  • 4
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 09:03
  • 1
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 08:55
  • 84
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 08:48
  • 13
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 17.09 06:28
  • 2
Самолет – невидимка пятого поколения F-35 требует доработки
  • 17.09 04:42
  • 2
"Покорит весь мир": торпеда "Шквал" поразила США
  • 17.09 01:21
  • 3
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
  • 16.09 23:07
  • 3
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 22:47
  • 29
Ил-112 – долгая дорога в небо