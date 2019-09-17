Âîéòè
17.09.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Ïðîñïàëè: àìåðèêàíñêèå ñèñòåìû Patriot îïîçîðèëèñü â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè

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Èñòî÷íèê èçîáðàæåíèÿ: rg.ru

Àìåðèêàíñêèå ðàêåòíûå êîìïëåêñû ÏÂÎ Patriot â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ áåñïîìîùíîñòü â áîðüáå ñ ìàëîðàçìåðíûìè öåëÿìè.


Â íî÷ü íà ñóááîòó éåìåíñêèå õóñèòû íàíåñëè óäàð ïî îáúåêòàì ñàóäîâñêîé íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïî êðóïíåéøåìó çàâîäó ïî ñòàáèëèçàöèè íåôòè è ñæèæåíèþ ïîïóòíîãî ãàçà â ðàéîíå ìåñòîðîæäåíèÿ Àáêàéê.

Â ðåçóëüòàòå âîçíèêëè çíà÷èòåëüíûå ïîæàðû, à ïðîèçâîäñòâî íåôòè ñîêðàòèëîñü â äâà ðàçà, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó öåí.

Ïåðâîíà÷àëüíî ñîîáùàëîñü, ÷òî â àòàêå ó÷àñòâîâàëè áåñïèëîòíûå äðîíû-êàìèêàäçå, îäíàêî ïîçæå â ïóñòûíå áûëè íàéäåíû ôðàãìåíòû êðûëàòîé ðàêåòû Quds. Õóñèòû âïåðâûå îòêðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêîå îðóæèå â èþëå òåêóùåãî ãîäà.

Âîåííûõ ýêñïåðòîâ óäèâèëî, ñ êàêîé ëåãêîñòüþ ýòè ñðåäñòâà ïîðàæåíèÿ ïðåîäîëåëè ñàóäîâñêóþ ñèñòåìó ïðîòèâîçäóøíîé îáîðîíû, êîòîðàÿ, ïîõîæå, íå òîëüêî íå ñáèëà íè îäíó ðàêåòó, íî äàæå íå ñìîãëà èõ îáíàðóæèòü.

Ïî ïîñëåäíèõ äàííûì, â ýòîé àòàêå ó÷àñòâîâàëè îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ äðîíîâ è êðûëàòûõ ðàêåò.

Ïîçæå àìåðèêàíöû îáíàðîäîâàëè ñïóòíèêîâûå ôîòîãðàôèè çàâîäà â Àáêàéêå è òðåõ ïðåäïðèÿòèé íà ìåñòîðîæäåíèè Õóðàéñ. Íà íèõ âèäíî, ÷òî îáúåêòû áûëè ïîðàæåíû óäèâèòåëüíî òî÷íî. Â òî æå âðåìÿ àìåðèêàíñêèå îôèöèàëüíûå ëèöà ñòàëè îáâèíÿòü â îðãàíèçàöèè íàïàäåíèÿ Èðàí, êîòîðûé, ðàçóìååòñÿ, âñå îïðîâåðã.



Àëåêñåé Áðóñèëîâ

Ïðàâà íà äàííûé ìàòåðèàë ïðèíàäëåæàò Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
  • Â íîâîñòè óïîìèíàþòñÿ
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Êàê ïðîäàæà âîîðóæåíèé âëèÿåò íà Áëèæíèé Âîñòîê ("Christian Science Monitor", ÑØÀ)
1 êîììåíòàðèé
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17.09.2019 09:31
Ðàçâå íå ñàóäèòû ïîêóïàëè Ïàíöûðè? ÎÀÝ? Êàê ðàç îáúåêòîâàÿ ÏÂÎ ìàëîé äàëüíîñòè
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Ñîîáùèòü
Õîòèòå îñòàâèòü êîììåíòàðèé? Çàðåãèñòðèðóéòåñü è/èëè Âîéäèòå è îáùàéòåñü!
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Èë-112 – äîëãàÿ äîðîãà â íåáî