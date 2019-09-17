Ïðîñïàëè: àìåðèêàíñêèå ñèñòåìû Patriot îïîçîðèëèñü â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè
Àìåðèêàíñêèå ðàêåòíûå êîìïëåêñû ÏÂÎ Patriot â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ áåñïîìîùíîñòü â áîðüáå ñ ìàëîðàçìåðíûìè öåëÿìè.
Â íî÷ü íà ñóááîòó éåìåíñêèå õóñèòû íàíåñëè óäàð ïî îáúåêòàì ñàóäîâñêîé íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïî êðóïíåéøåìó çàâîäó ïî ñòàáèëèçàöèè íåôòè è ñæèæåíèþ ïîïóòíîãî ãàçà â ðàéîíå ìåñòîðîæäåíèÿ Àáêàéê.
Â ðåçóëüòàòå âîçíèêëè çíà÷èòåëüíûå ïîæàðû, à ïðîèçâîäñòâî íåôòè ñîêðàòèëîñü â äâà ðàçà, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó öåí.
Well well well... pic.twitter.com/bPgY6J67JE— Ù…ØÙ…Ø¯ Ø¨Ù† Ø®Ø§Ù„Ø¯ (@MbKS15) September 14, 2019
Ïåðâîíà÷àëüíî ñîîáùàëîñü, ÷òî â àòàêå ó÷àñòâîâàëè áåñïèëîòíûå äðîíû-êàìèêàäçå, îäíàêî ïîçæå â ïóñòûíå áûëè íàéäåíû ôðàãìåíòû êðûëàòîé ðàêåòû Quds. Õóñèòû âïåðâûå îòêðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêîå îðóæèå â èþëå òåêóùåãî ãîäà.
Âîåííûõ ýêñïåðòîâ óäèâèëî, ñ êàêîé ëåãêîñòüþ ýòè ñðåäñòâà ïîðàæåíèÿ ïðåîäîëåëè ñàóäîâñêóþ ñèñòåìó ïðîòèâîçäóøíîé îáîðîíû, êîòîðàÿ, ïîõîæå, íå òîëüêî íå ñáèëà íè îäíó ðàêåòó, íî äàæå íå ñìîãëà èõ îáíàðóæèòü.
Ïî ïîñëåäíèõ äàííûì, â ýòîé àòàêå ó÷àñòâîâàëè îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ äðîíîâ è êðûëàòûõ ðàêåò.
Ïîçæå àìåðèêàíöû îáíàðîäîâàëè ñïóòíèêîâûå ôîòîãðàôèè çàâîäà â Àáêàéêå è òðåõ ïðåäïðèÿòèé íà ìåñòîðîæäåíèè Õóðàéñ. Íà íèõ âèäíî, ÷òî îáúåêòû áûëè ïîðàæåíû óäèâèòåëüíî òî÷íî. Â òî æå âðåìÿ àìåðèêàíñêèå îôèöèàëüíûå ëèöà ñòàëè îáâèíÿòü â îðãàíèçàöèè íàïàäåíèÿ Èðàí, êîòîðûé, ðàçóìååòñÿ, âñå îïðîâåðã.
#BREAKING: Satellite images released by Trump Administration show extent of damage due to â€˜17 points of impact on key infrastructureâ€™ at Aramcoâ€™s Abqaiq oil/gas facility in eastern Saudi Arabia - via @DionNissenbaum pic.twitter.com/QlK7nUeiMc— ELINT News (@ELINTNews) September 15, 2019
Comparison between September 13 and 14 shows damage at various locations on the #Abqaiq oil processing plant from alleged #drone/ missile strikes pic.twitter.com/NJ2GuejMKJ— Wim Zwijnenburg (@wammezz) September 14, 2019
Àëåêñåé Áðóñèëîâ
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
- Â íîâîñòè óïîìèíàþòñÿ