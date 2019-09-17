Первый в российской армии комплекс РЭБ "Палантин" дебютировал на учениях под Воронежем

Он "ослепляет" врага, а также лишает его сотовой и транкинговой связи

ВОРОНЕЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" был впервые применен на двусторонних полковых учениях в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Западного военного округа в понедельник.

"Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" впервые был использован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России и будет использовать защиту от высокоточного оружия и ракетно-пушечного вооружения "противника" в ходе тактического замысла учения", - говорится в сообщении

В пресс-службе пояснили, что батальонная тактическая группа комплекса подавляла систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника в полосе шириной около тысячи километров.

"Возможности аппаратуры позволяют "ослепить" врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Для прикрытия трехтысячной группировки войск и более 500 единиц вооружения и военной техники, развернутых на военных полигонах в Брянской, Белгородской и Воронежской области для комплекса приданы и подразделения противовоздушной обороны полкового уровня, такие как "Шилка", "Тунгуска", "Тор", - уточнили в округе.

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.