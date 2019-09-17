ОАК примет участие в фестивале Teknofest в Стамбуле

Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года.

ЦАМТО, 16 сентября. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Стамбуле (Турция) с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка.

На выставку прибудут новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них будет представлена и на статической стоянке.

Для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет первой зарубежной премьерой.

В деловой программе делегации ОАК – встречи с руководителями профильных ведомств Турецкой Республики и представителями зарубежных авиакомпаний.

Фестиваль Teknofest призван продемонстрировать новинки в области технологий, в прошлом году мероприятие посетило 550 тыс. человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".