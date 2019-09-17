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17.09.2019
ЦАМТО

ОАК примет участие в фестивале Teknofest в Стамбуле

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Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года
Первый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (бортовой номер "001", регистрацонный номер 73051, серийный номер 21001). Жуковский, август 2019 года.
Источник изображения: Вячесла Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 16 сентября. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Стамбуле (Турция) с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка.

На выставку прибудут новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них будет представлена и на статической стоянке.

Для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет первой зарубежной премьерой.

В деловой программе делегации ОАК – встречи с руководителями профильных ведомств Турецкой Республики и представителями зарубежных авиакомпаний.

Фестиваль Teknofest призван продемонстрировать новинки в области технологий, в прошлом году мероприятие посетило 550 тыс. человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Су-35
СуперДжет-100
Компании
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Проекты
МС-21
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