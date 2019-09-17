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17.09.2019
ТАСС

Предприятие "Технодинамики" начало поставки в войска новой парашютной системы для БМД-4М

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Успешное приземление боевой машины десанта БМД-4М с помощью ПБС-950У
Успешное приземление боевой машины десанта БМД-4М с помощью ПБС-950У.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

Директор по производству предприятия Дмитрий Катальников сообщил, что система полностью изготовлена из российских комплектующих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") начал поставки новой десантной парашютной системы ПБС-950У в войска. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор по производству предприятия Дмитрий Катальников.

"В прошлом году мы закончили разработку систем десантирования ПБС-950У. В прошлом году мы освоили производство, а в этом году начали поставки, уже отгрузили 15 комплектов из 36, которые запланировали на это год, завершаем мы его в октябре", - сказал Катальников.

Он уточнил, что новая система предназначена для десантирования боевых машин десанта БМД-4М.

По словам Катальникова, производственные мощности предприятия позволяют производить от 70 до 100 комплектов ПБС-950У в год. "Цикл изготвления одного комплекта - порядка четырех-пяти месяцев от начала до конца", - сказал директор по производству.

Он также отметил, что новая система полностью изготовлена из российских комплектующих.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
Ростех
Технодинамика
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