Китай обладает огромным арсеналом баллистических ракет средней дальности

Власти Китая раскрыли информацию о наличии у страны трёх новейших ракетных комплексов средней дальности "Дунфэн-16", "Дунфэн-21" и "Дунфэн-26". Поднебесная давно опередила США и РФ по количеству этого типа вооружений, став абсолютным мировым лидером.

Кроме того, КНР обогнала конкурентов и в области ядерных технологий. Причина такого превосходства заключается в том, что в 1987 году Москва и Вашингтон подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого все аппараты были уничтожены.

Пекин, в свою очередь, ДРСМД не подписывал, поэтому мог без ограничений разрабатывать вооружения. В настоящее время страна обладает самым прогрессивным, масштабным и полноценным классом баллистических ракет средней дальности, пишет Sina.

Ранее News.ru писал, что Китай испытал на орбите миниатюрный ионный двигатель "карманного размера". Силовая установка весом всего 300 г призвана продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в космический мусор.