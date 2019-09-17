Су-35 и Бе-200 полетали над Стамбулом
Источник изображения: vpk-news.ru
Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолёт-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, накануне продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.
Полет самолёта пятого поколения продолжался около 15 минут. Пилот Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа. Взлетевший следом самолёт-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара, передаёт агентство Anadolu.
Российский Бе-200 был ранее протестирован министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли в ходе посещения Таганрога.
Крупнейший в Турции фестиваль авиации и космических технологий (Teknofest) пройдет c 17 по 22 сентября.
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