Су-35 и Бе-200 полетали над Стамбулом

Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолёт-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, накануне продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.

Полет самолёта пятого поколения продолжался около 15 минут. Пилот Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа. Взлетевший следом самолёт-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара, передаёт агентство Anadolu.

Российский Бе-200 был ранее протестирован министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли в ходе посещения Таганрога.

Крупнейший в Турции фестиваль авиации и космических технологий (Teknofest) пройдет c 17 по 22 сентября.