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17.09.2019
Военно-промышленный курьер

"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона

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Источник изображения: vpk-news.ru

На западных рубежах страны беспилотный летательный аппарат помог ракетчикам Балтийского флота после нанесения удара уклониться от диверсантов.

Получив сигнал тревоги, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" скрытно выдвинулись в назначенный район Калининградской области. Добравшись до места, ракетчики оборудовали стартовые позиции. После чего, согласно плану учений, выполнили электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, командные пункты, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

Затем военнослужащие отработали действия при смене позиций в целях выхода из-под возможного ответного удара. При этом они действовали в условиях условного радиационного и химического заражения территории, а также должны были отразить нападение диверсионно-разведывательных групп. Для этого ракетчики задействовали БПЛА, который произвел разведку местности и выявил скрытых диверсантов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
ЯО
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3 комментария
№1
17.09.2019 07:46
Цитата, q
беспилотный летательный аппарат помог ракетчикам Балтийского флота после нанесения удара уклониться от диверсантов.
За Искандерами будут охотится не диверсанты, а в первую очередь БЛА и авиация НАТО.
А после обнаружения точных кординат Искандеров последует удар тактическими ракетами с американских систем залпового огня из Польши и Прибалтики....
0
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№2
17.09.2019 07:54
Цитата, q
При этом они действовали в условиях условного радиационного и химического заражения территории, а также должны были отразить нападение диверсионно-разведывательных групп. Для этого ракетчики задействовали БПЛА,
Беспилотники имеют защиту на случай радиоактивного заражения?
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№3
17.09.2019 08:24
Надо делать СПУ на базе гражданских грузовиков. Maskirovka!
0
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