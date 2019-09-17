Европа не хочет раскошеливаться на единую армию

Для создания единой европейской армии странам - членам ЕС придётся привести к общему знаменателю свою оборонную политику, унифицировать системы вооружения, решить вопрос с зависимостью от США в оборонной сфере и потратить на это "сотни миллиардов долларов".

Такие выводы содержатся в специализированном докладе Европейской счётной палаты. Эксперты полагают, что устранить эти преграды при наличии политической воли возможно, но на это может уйти не одно десятилетие. Вместе с тем аналитики отмечают, что многие государства ЕС вряд ли захотят наращивать оборонные расходы, поскольку текущее положение дел, при котором безопасность союза обеспечивает НАТО во главе с Вашингтоном, их устраивает.

Первым о создании общеевропейской армии заговорил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ноябре 2018 года он призвал Европу создать собственную армию для защиты от Китая, России и даже от Соединённых Штатов. Ряд европейских стран поддержали эту инициативу. Среди них - Германия, Испания, Португалия и Великобритания. Однако Австрия и Польша планы Макрона раскритиковали.