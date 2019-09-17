"Военный ответ": Трамп накажет обидчиков Саудовской Аравии

Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты

У США есть предположения о том, кто атаковал саудовские нефтяные объекты, и Вашингтон уже готов к решительным действиям, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Вместе с тем он отметил, что Соединенные Штаты пока ждут указания на виновников со стороны самого королевства. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон не верит в это и обвиняет в произошедшем Тегеран.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон готов к решительным действиям в отношении тех, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты. Он написал в своем твиттере, что у американской стороны есть предположения относительно того, кто должен нести ответственность. Вместе с тем он призвал Саудовскую Аравию самостоятельно указать на тех, кто, по ее мнению, осуществил атаку, и сообщить США, на каких условиях им следует действовать.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", хотя "некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности".

По информации издания, накануне американский лидер провел встречу с министром обороны Марком Эспером. Впрочем, ее подробности не приводятся.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти. В ночь на субботу, 14 сентября, десять летательных аппаратов атаковали два саудовских объекта: завод Абкайк на востоке страны и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Абкайк является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, рядом с которым проживают западные специалисты. Хурайс - это второе по величине месторождение нефти в королевстве. После атак на обоих объектах вспыхнул пожар, но позже власти сообщили о его локализации. В Саудовской Аравии уточнили, что персонал не пострадал.

Ответственность за эту атаку взяли на себя поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Мятежники объявили, что намерены продолжать атаковать саудовские объекты. "Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду", - предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

Госсекретарь США Майк Помпео отказался верить в то, что объекты атаковал именно Йемен. Он указал на отсутствие доказательств этого и обвинил в нападении непосредственно Тегеран. "Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок", - написал Помпео в твиттере.

Он предупредил, что США планируют привлечь Тегеран к ответственности.

МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложными, безосновательными и неприемлемыми с дипломатической точки зрения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави отметил, что "США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи".

После атаки на саудовские нефтяные объекты королевство сократило производство почти вдвое: до 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. Это привело к тому, что мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12%-13%. Иногда рост доходил и до 19%.

Эксперты считают, что стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель, сообщает Reuters. По их мнению, это произойдет, если ситуация с саудовскими нефтеперерабатывающими заводами не нормализуется в течение 30 дней.

Аналитик Боб Макнелли предположил, что стоимость нефти может увеличиться на $15-20 за баррель в ближайшую неделю. Другой специалист Грег Ньюман спрогнозировал первоначальное подорожание нефти всего на $2, а через некоторое время - на $7-10.

Вместе с тем Саудовская Аравия настроена оптимистично: она планирует уже к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает The Wall Street Journal. Источник издания отметил, что власти королевства не ожидали таких негативных последствий в первые часы после начала атаки. По его словам, страна надеется, что рынок не будет испытывать дефицита, пока она будет восстанавливать свои запасы. "Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти... к завтрашнему дню [понедельнику]", - подчеркнул источник.

При этом Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что на восстановление потребуется несколько недель, а не дней.

Как сообщил Дональд Трамп, в связи с такими обстоятельствами он разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок. Президент уточнил, что американские резервы могут быть использованы в случае необходимости. По словам главы государства, выделить эту нефть можно будет в количестве, достаточном для сохранения рынков обеспеченными нефтью.

Лидия Мисник