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17.09.2019
ЦАМТО

Разработчик рассказал о ключевых особенностях нового корвета "Меркурий"

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Модель корвета проекта 20386
Модель корвета проекта 20386.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Artem Tkachenko / Модель корвета проекта 20386

ЦАМТО, 16 сентября. Заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 Александр Дадыкин в эфире телеканала "Звезда" раскрыл ключевые особенности новейшего российского корвета "Меркурий", передает "РИА Новости".

По его словам, корветы будут отличаться улучшенными характеристиками по сравнению со своими предшественниками, что позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах.

В частности, изменения коснутся некоторых особенностей конструкции корвета.

"Впервые на кораблях ВМФ России этого водоизмещения – кстати, в мире, наверное, аналогов этому нет – вертолет будет размещен в опускаемом ангаре под верхней палубой", – заявил А.Дадыкин.

По его словам, это позволит нагружать "Меркурий" модульным вооружением в трансформенном отсеке.

Главным ударным оружием корветов проекта 20386 станет ракетный комплекс "Уран".

Также на "Меркурии", по словам А.Дадыкина, будут предусмотрены системы подводного наблюдения. Корабли оснастят комплектами торпед и антиторпед.

Кроме того, как и корвет "Гремящий" проекта 20385, "Меркурий" получит бесшумный винт регулируемого шага. По словам А.Дадыкина, это позволяет повысить малошумность корабля, отмечает агентство.

Корвет проекта 20386 "Меркурий" – корабль нового поколения, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Головной корабль заложили в 2016 году. ВМФ России корвет "Меркурий" будет передан в 2022 году, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Проекты
20385
20386
БПЛА
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