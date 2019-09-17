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17.09.2019
ЦАМТО

Россия модернизирует корабельные системы ПВО эсминцев класса "Дели" ВМС Индии

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Штиль-1
Корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1».
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 16 сентября. Минобороны Индии 12 сентября сообщило о подписании контракта с АО "Рособоронэкспорт" на проведение модернизации корабельных систем ПВО трех разработанных и построенных в Индии эсминцев класса "Дели" ("Проект-15").

Как заявлено, соглашение предусматривает модернизацию корабельного зенитного ракетного комплекса "Кашмир" ("Штиль") и радиолокационных станций обнаружения и целеуказания "Фрегат-МАЭ".

Целью проекта является улучшение боевых возможностей эсминцев класса "Дели". Основные работы по модернизации и восстановлению компонентов будут проведены российским производителем в Индии при участии индийских партнеров.

По данным Jane's, установленная на борту кораблей РЛС обнаружения и целеуказания "Фрегат-МАЭ" будет заменена трехкоординатной радиолокационной станцией "Фрегат-М2ЭМ". Кроме того, корабли будут оснащены более современным ЗРК "Штиль-1".

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