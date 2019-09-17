Американский генерал предложил Грузии создать сильную коалицию против России

Верховный главнокомандующий Объединённых вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Тбилиси создать сильную антироссийскую коалицию. Об этом сообщает портал "Грузия онлайн" со ссылкой на интервью Бридлава Первому каналу Грузии.

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"Россия продолжает оставаться одним из основных объектов для агрессивной риторики американских военных и чиновников". Филипп Бридлав, бывший глава Европейского командования вооруженных сил Соединенных Штатов, ныне - Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, утверждает, что экономических санкций для Российской Федерации недостаточно.

Необходимо в дополнение создать сильную коалицию против России.

- заявил генерал в интервью.

По мнению Бридлава, "агрессивные действия России" требуют ответных мер. Реагировать нужно "в соответствии с действиями Москвы", а не рутинно, в виде экономических санкций.

Генерал подчеркивает, что в Грузии и на Украине "Российская Федерация нападает на дипломатию, государственные институты, проводит информационные атаки с дезинформацией, нападает на экономику и применяет военную силу". Способом возможного противостояния России Бридлав видит создание сильной коалиции, которая будет "продолжать оказывать экономическое давление на режим Путина" и противостоять "русской дезинформационной кампании.