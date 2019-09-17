Представитель госдепа США и депутат Грузии поговорили на повышенных тонах

Многочисленные социологические исследования, которые проводятся в Тбилиси, являются лживыми, 77% населения Грузии не поддерживает идею интеграции с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной парламентской партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави, выступая на митинге у посольства США в Тбилиси.

"Все должны понять, что это ложь, как будто 77% в Грузии поддерживают вступление в НАТО. Это ложь, так как многие поняли, что НАТО для нас недостижимо. Поэтому в этом случае военный нейтралитет является единственной приемлемой политикой. Пусть все поймут: мы должны сами бороться за свою страну, никаких блоков — ни НАТО, ни других, - никаких иностранных военных баз, никаких международных учений", — отметил Тархан-Моурави.

Участники акции призвали объявить персонами нон грата экс-помощника госсекретаря США Дэвида Крамера и бывшего американского посла в Азербайджане Мэтью Брайзу.

Другой лидер партии - вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвилиотметила, что акция у посольства США в Тбилиси не является антиамериканской. "Эта акция — не акция против кого-то, а акция для защиты интересов Грузии и грузинской демократии. Мы заявляем, что у нас есть большие ожидания, что новый посол США будет другом народа Грузии и поймет, что грузинский народ не смирится с насильниками", - подчеркнула Инашвили.

На акции также прозвучала позиция, что Грузия должна вести переговоры со всеми, в том числе с Москвой, Сухумом и Цхинвалом, эти слова встретили аплодисментами.

Как сообщало EADaily, представители молодежной организации оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" провели акцию протеста у здания Министерства иностранных дел Грузии, призывая власти страны объявить персоной нон грата экс-помощника госсекретаря США Дэвида Крамера.

Ранее депутат парламента Грузии Ирма Инашвили посетила форум, организованный Центром исследований экономической политики и Институтом Маккейна. Появление лидера "Альянса патриотов" спровоцировало шум, поскольку в списке гостей форума ее не было. Как заявила Инашвили, она пришла на панель, участники которой обсуждали тему "Куда движется Россия?". Крамер попросил Ирму Инашвили покинуть помещение. После этого между ними произошла словесная перепалка. Их противостояние продолжалось около 20 минут.