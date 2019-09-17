Стала известна дата начала серийного производства С-500 "Прометей"

Зенитная система нового поколения С-500 "Прометей" начнет серийно выпускаться со второй половины 2020 года. Перспективные ЗРК первыми получат российские подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, и лишь через пять лет, возможно начало поставок С-500 на экспорт.

"Я думаю, серийный выпуск будет через год", - заявил РБК глава Ростеха Сергей Чемезов.

Напомним, что информация о серийном производстве системы дальнего действия "Прометей" появилась еще в июне нынешнего года. В ходе выставки "Армия-2019" вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 начнут поступать в армию раньше запланированного срока, и отметил, что поставки начнутся в ближайшие годы.

Тактико-технические данные перспективной системы ПВО - ПРО засекречены. Из открытых источников известно, что "Прометей" сможет перехватывать любые воздушные цели на расстоянии свыше 400 километров. По данным западных СМИ, на испытаниях ЗРК "Прометей" смогла поразить цель на дальности 481,2 километров, что на 80 километров дальше, чем у любой существующей в мире системы ПВО.

Помимо способности уничтожать боеголовки межконтинентальных баллистических ракет станет специализация отдельных блоков. За каждым типом целей: самолет, спутник, ракета крылатая или баллистическая, - будет наблюдать отдельный радар, - а сбивать их станут специализированные средства поражения.

Архитектура С-500 предполагает интеграцию комплекса с другими противоракетными системами: СПРН, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, а также зенитными комплексами С-400 и С-300.

Николай Грищенко