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17.09.2019
Российская газета

В Арктике развернута система ПВО С-400 "Триумф"

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Источник изображения: rg.ru

Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.

- Личный состав полка прошел переобучение на новую технику и готов к заступлению на боевое дежурство, - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

Часть базируется на острове Южный. Возможности "Триумфов" позволят зенитчикам контролировать небо над архипелагом, Баренцевым, Белым, Карским и Печорским морями. С-400 предназначен для перехвата любых типов воздушных целей во всем диапазоне высот. Эта система уже несколько лет успешно работает в условиях Заполярья на Кольском полуострове, прикрывая базы Северного флота. Появление "Триумфов" восточнее позволит закрыть от воздушного нападения не только северные границы России, но и трассу Севморпути.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
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