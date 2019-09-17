ВВС Индии получили второй самолет ДРЛОиУ национальной разработки

ЦАМТО, 16 сентября. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 11 сентября передала командованию ВВС страны второй из трех заказанных самолетов ДРЛОиУ "Нетра" (Netra) национальной разработки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, второй самолет прибыл на военно-воздушную базу "Бхатинда" (шт.Пенджаб), недалеко от границы с Пакистаном.

Система "Нетра", установленная Центром разработки авиационных систем CABS (Centre for Airborne Systems) на борту самолета EMB-145 бразильской Embraer, обеспечивает ведение разведки и обнаружение целей в секторе 240 град. на дальностях от 250 до 375 км.

Первая система была передана ВВС Индии на выставке Aero India 2017 в Бангалоре. Тогда же DRDO заявило, что вторая система будет поставлена в том же году, однако позднее источники издания в DRDO сообщили, что передача была отложена примерно на два года из-за требования ВВС провести модификацию оборудования для улучшения его возможностей.

Представители ВВС заявили, что применяли первую платформу "Нетра" совместно с истребителями "Мираж-2000H", которые проводили операцию по уничтожению базы для подготовки боевиков на северо-западе Пакистана в конце февраля.

Разработанная CABS система ДРЛОиУ включает РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), вторичную обзорную РЛС, средства радиоэлектронной разведки, спутниковые средства связи, усовершенствованные средства идентификации "свой-чужой". Сложное программное обеспечение было разработано для синтеза информации от различных датчиков, что обеспечивает создание полной картины воздушной обстановки для ведения разведки, обнаружения, идентификации и оценки угроз.

Самолет ERJ-145, оборудованный системой дозаправки в воздухе для увеличения 5-часовой продолжительности полета, также оснащен комплектом самообороны с системой оповещения о ракетной атаке и приемниками предупреждения о радиолокационном облучении.

Платформа "Нетра" способна одновременно обнаруживать цели нескольких типов, включая ракеты, истребители и беспилотные летательные аппараты, а также выполнять функции центра управления для поддержки операций ПВО. Самолет интегрирован с недавно введенной в эксплуатацию комплексной системой командования и боевого управления ВВС.

Одобренная в 2004 году программа создания "Нетра" оценивается в 24 млрд. рупий (340 млн. долл.). Ее реализация отстала от графика на 7-8 лет из-за перерасхода средств и технических проблем с разработкой РЛС и связанных систем. Кроме того, начальные сроки были существенно сдвинуты из-за задержки модификации трех авиалайнеров EMB-145, заказанных у бразильской Embraer за 208 млн. долл. в 2008 году. Первый самолет был передан CABS только в августе 2012 года.