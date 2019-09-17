Войти
17.09.2019
ЦАМТО

ВВС Индии получили второй самолет ДРЛОиУ национальной разработки

436
0
0
Источник изображения: Фото: Indian-air-force

ЦАМТО, 16 сентября. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 11 сентября передала командованию ВВС страны второй из трех заказанных самолетов ДРЛОиУ "Нетра" (Netra) национальной разработки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, второй самолет прибыл на военно-воздушную базу "Бхатинда" (шт.Пенджаб), недалеко от границы с Пакистаном.

Система "Нетра", установленная Центром разработки авиационных систем CABS (Centre for Airborne Systems) на борту самолета EMB-145 бразильской Embraer, обеспечивает ведение разведки и обнаружение целей в секторе 240 град. на дальностях от 250 до 375 км.

Первая система была передана ВВС Индии на выставке Aero India 2017 в Бангалоре. Тогда же DRDO заявило, что вторая система будет поставлена в том же году, однако позднее источники издания в DRDO сообщили, что передача была отложена примерно на два года из-за требования ВВС провести модификацию оборудования для улучшения его возможностей.

Представители ВВС заявили, что применяли первую платформу "Нетра" совместно с истребителями "Мираж-2000H", которые проводили операцию по уничтожению базы для подготовки боевиков на северо-западе Пакистана в конце февраля.

Разработанная CABS система ДРЛОиУ включает РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), вторичную обзорную РЛС, средства радиоэлектронной разведки, спутниковые средства связи, усовершенствованные средства идентификации "свой-чужой". Сложное программное обеспечение было разработано для синтеза информации от различных датчиков, что обеспечивает создание полной картины воздушной обстановки для ведения разведки, обнаружения, идентификации и оценки угроз.

Самолет ERJ-145, оборудованный системой дозаправки в воздухе для увеличения 5-часовой продолжительности полета, также оснащен комплектом самообороны с системой оповещения о ракетной атаке и приемниками предупреждения о радиолокационном облучении.

Платформа "Нетра" способна одновременно обнаруживать цели нескольких типов, включая ракеты, истребители и беспилотные летательные аппараты, а также выполнять функции центра управления для поддержки операций ПВО. Самолет интегрирован с недавно введенной в эксплуатацию комплексной системой командования и боевого управления ВВС.

Одобренная в 2004 году программа создания "Нетра" оценивается в 24 млрд. рупий (340 млн. долл.). Ее реализация отстала от графика на 7-8 лет из-за перерасхода средств и технических проблем с разработкой РЛС и связанных систем. Кроме того, начальные сроки были существенно сдвинуты из-за задержки модификации трех авиалайнеров EMB-145, заказанных у бразильской Embraer за 208 млн. долл. в 2008 году. Первый самолет был передан CABS только в августе 2012 года.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Пакистан
Продукция
EMB-145
Mirage-2000
Компании
DRDO
Embraer
Navantia
Похожие новости
24.12.2018
"Третий глаз Шивы" в небе
11.12.2013
Опасное соседство
19.03.2013
Начаты испытания третьего индийского самолета ДРЛОиУ EMB-145
06.03.2013
Гонки «летающих радаров»
09.04.2012
Совершил первый полет второй самолет ДРЛОиУ EMB-145I для ВВС Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 09:31
  • 6
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 09:31
  • 1
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 09:16
  • 4
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 09:03
  • 1
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 08:55
  • 84
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 08:48
  • 13
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 17.09 06:28
  • 2
Самолет – невидимка пятого поколения F-35 требует доработки
  • 17.09 04:42
  • 2
"Покорит весь мир": торпеда "Шквал" поразила США
  • 17.09 01:21
  • 3
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
  • 16.09 23:07
  • 3
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 22:47
  • 29
Ил-112 – долгая дорога в небо