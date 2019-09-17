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17.09.2019
ЦАМТО

Юрий Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей

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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 16 сентября. Вопрос покупки Турцией российских истребителей – сверхчувствительная тема, сейчас преждевременно говорить о том, на какой стадии находятся переговоры, но обоюдный интерес есть.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 13 сентября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как напоминает агентство, последняя встреча президентов двух стран Тайипа Эрдогана и Владимира Путина прошла на авиасалоне МАКС-2019, где турецкий лидер лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в том числе и с истребителями Су-57 и Су-35.

"Эти переговоры касаются сверхчувствительной темы, поэтому сейчас пока преждевременно об этом говорить... Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали. Интерес к этому есть и у турецкий стороны, и у нашей", – сказал Ю.Ушаков в ответ на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о покупке Турцией российских истребителей.

Ю.Ушаков также сообщил, что вопросы военно-технического сотрудничества будут затронуты на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре 16 сентября.

"В продолжение контактов в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере", – сказал Ю.Ушаков журналистам.

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ПАК ФА
Су-35
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