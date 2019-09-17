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17.09.2019
Военное обозрение

В "Роскосмосе" высказались о возможном возвращении пистолетов космонавтам

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В госкорпорации "Роскосмос" высказались по поводу возможных изменений в экипировке российских космонавтов. Речь идёт в первую очередь о так называемом НАЗК (носимом аварийном запасе космонавта).

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что в "Роскосмосе" рассматривается возможность возвращения в космическую экипировку огнестрельного оружия. Об этом сообщается РИА Новости.

На сегодняшний день пистолеты в НАЗК отсутствуют по ряду причин. Ранее (с 1986 по 2006 год) советские и российские космонавты получали перед полётом пистолеты ТП-82. Этот пистолет не только позволял защищаться, например, от диких зверей в случае приземления космонавта вне прогнозируемой местности, но и подавать сигналы поисковым группам с помощью пуска сигнальных ракет.

Вот уже 12 с лишним лет ТП-82 не используются, так как отсутствует производственная линия боеприпасов к "космическим" пистолетам. Мало того, с Республикой Казахстан возникли определённые шероховатости при ввозе огнестрельного оружия и вывозе его с территории этой страны.

Огнестрельное оружие может войти в состав НАЗК к моменту начала использования космонавтами российского космического корабля "Орёл" (ранее проект носил название "Федерация", но в "Роскосмосе" решили, что у корабля должно быть непременно "мужское" название).

На сегодняшний день фактически единственным средством защиты космонавта в носимом аварийном запасе является тесак (мачете). На самом деле, его основное предназначение – рубка веток и сучьев на случай приземления в лесном массиве. Многие космонавты высказываются за возвращение стрелкового оружия в носимый аварийный запас.

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Казахстан
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