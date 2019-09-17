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17.09.2019
Военное обозрение

Производство С-400 собираются локализовать в Индии

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Глава госкорпорации "Ростех" заявил, что Москва ведет диалог с Нью-Дели о локализации производства С-400 на территории Индии. Также чиновник сообщил о дате начала запуска в серию новейших систем С-500.

Источник изображения: topwar.ru

Сергей Чемезов, глава государственной корпорации "Ростех", рассказал в интервью РБК о том, что Индия заинтересована в локализации производства ЗРК С-400 "Триумф". Переговоры о продаже комплексов начались в 2015 году, и сейчас находятся на продвинутой стадии.

По словам Чемезова, у Москвы и Нью-Дели существует обширный опыт совместного сотрудничества и частичного переноса производства в рамках купленных лицензий. Так был локализован выпуск многих элементов многофункциональных истребителей Су-30МКИ, танка Т-90, а ракета "Оникс" получила переосмысление, став базой для совместного российско-индийского проекта ракет BrahMos.

Чемезов отметил, что система С-400 "Триумф" "продаваема и пользуется большим спросом". Идущая ей на смену С-500, которая, по словам главы "Ростеха", пойдет в серию через год, пока не планируется к поставке на экспорт.

В первую очередь надо обеспечить свою армию.

- подчеркнул чиновник.

В интервью была затронута тема выплат по контрактам, которая была затруднена из-за санкций. По этой причине Китай, например, на начало 2019 года не мог выплатить около 1 миллиарда долларов по имевшимся контрактам: на данный момент этот вопрос решен. Сергей Чемезов пояснил, что уже три года корпорация ушла от доллара, расчет идет либо по бартерной схеме, либо в нацвалюте.

Контракт на поставку систем С-400 "Триумф" был подписан в ходе визита российского президента Владимира Путина в Индию в 2018 году. Его общая стоимость составляет $5,43 млрд. Несмотря на давление Вашингтона, Нью-Дели заявляет, что не собирается отказывать от российских ЗРК.

Армия перевооружается на С-400

Тем временем продолжается перевооружение на новую систему российской армии. Зенитный ракетный полк Северного флота (СФ), дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля и ранее оснащенный системами С-300, получил в свое распоряжение С-400. По словам пресс-службы СФ, это увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" является системой большой и средней дальности. Дальность обнаружения целей – 600 км, всего может вестись одновременное сопровождение 80 объектов. Индия должна стать четвертым по счету покупателем системы, после Белоруссии, КНР и Турции.

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Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
С-300
С-400 Триумф
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Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
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