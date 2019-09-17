"Мистральное" направление

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, какие возможности даст России появление вертолетоносцев в составе ВМФ

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в Керчи в 2020 году заложат два универсальных десантных корабля (УДК) для Военно-морского флота (ВМФ) России. Сегодня боевые единицы такого класса в составе российского флота отсутствуют. Так для чего нашей стране могут понадобиться УДК, какими возможностями они располагают и почему для строительства был выбран именно Крым?

Современный универсальный десантный корабль — это боевая платформа, способная доставить на большое расстояние подразделение морской пехоты, усиленное тяжелой техникой, и обеспечить его деятельность. Также на судне размещается группа боевых и транспортных вертолетов. В док-камере находятся несколько десантных катеров. Корабль может высаживать десант на катерах или вертолетах, обеспечивать воздушную поддержку сил, действующих на приморском направлении. Кроме того, такая боевая платформа может выступать в роли командного центра для управления группировкой разнородных сил.

Судно можно применять и в гуманитарных операциях, в частности в спасательных миссиях или при эвакуации мирных жителей из районов стихийного бедствия, или для проведения контртеррористической операции. На нем может размещаться и госпиталь для лечения пострадавших. Такая многофункциональность позволяет назвать этот класс "корабль – швейцарский нож".

Корабли данного типа состоят на службе у многих стран, включая США. Удивительно, но в данный момент их нет в составе российского ВМФ.

УДК — достаточно крупные корабли с водоизмещением от 15 до 25 тыс. т. Их длина может быть 160 м и больше. Ширина — от 30 м. На борту может размещаться до 500 морских пехотинцев и до 16 вертолетов типа транспортно-боевого Ка-29 или ударного Ка-52К.

Первая попытка получить в состав российского ВМФ такие корабли была предпринята в 2011 году. Для ускорения процесса решили заказать два корабля типа "Мистраль" во Франции. Заодно Россия рассчитывала получить нужные ей технологии и сэкономить время.

Однако из-за санкций бывший тогда президентом Франции Франсуа Олланд отказался в 2015 году поставлять уже готовые корабли в Россию. В том же году началась операция российских ВС против террористических организаций в Сирии, и необходимость в таких кораблях стала очевидной.

В настоящее время есть два концепта УДК. Они известны под шифрами "Прибой" — разработка Невского проектно-конструкторского бюро, и "Лавина" — детище Крыловского государственного научного центра. Вместе с тем детального технического проекта судна в нашей стране пока еще нет. Его разработка может занять продолжительное время, а корабли России нужны были "еще вчера". В принципе, начать строительство можно и без готового технического проекта. Необходима базовая информация о корпусе судна и его механизмах. По этим данным можно собирать днищевые и корпусные секции, а также заказывать судовые механизмы. Такие прецеденты в истории российского судостроения уже были. Да и сейчас ряд кораблей строится без готового окончательного проекта — например, головной корвет проекта 20386 "Меркурий".

Еще один вопрос в связи с планами по УДК — почему их решили строить в Крыму?

В создании французских "Мистралей" должен был участвовать петербургский Балтийский завод. В дальнейшем он должен был построить вторую пару таких же кораблей. Но в настоящее время предприятие занято программой, связанной с новым поколением атомных ледоколов типа "Арктика". Остальные заводы, такие как петербургские "Адмиралтейские верфи" и "Северная верфь", а также калининградский завод "Янтарь", выполняют другие заказы. Да и особо негде на них собирать такие большие и широкие корпуса. Строящийся же суперзавод "Звезда" в Большом Камне уже надолго обеспечен заказами в интересах гражданского судостроения. Так что сейчас в России фактически остается только одно место, где можно строить УДК, — сухой док завода "Залив" в Керчи.

Когда-то это предприятие было одной из самых крупных жемчужин в короне советской судостроительной отрасли. Оно располагает сухим доком в 360 м длиной и 60 м шириной. Достаточно сказать, что в СССР таких доков было всего два. Другой остался на Украине в городе Николаеве. Керченский завод строил очень крупные суда, такие как супертанкеры типа "Крым" или атомный лихтеровоз "Севморпуть".

В идеале российскому ВМФ нужно шесть универсальных десантных кораблей. Их можно распределить по два на флот: на Северный — для участия в операциях в Атлантике и вдоль Севморпути, на Тихоокеанский — для действий в водах Тихого и Индийского океанов, и на Черноморский — для несения службы в Черном и Средиземном морях. Два УДК типа "Мистраль", которые построила Франция, носили красивые имена "Владивосток" и "Севастополь". Можно предположить, что новые УДК, которые заложат в Крыму в 2020 году, будут носить именно эти имена.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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