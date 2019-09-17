Свыше 50 самолетов ВКС России подняты в небо в рамках учений "Центр-2019"

Более 50 истребителей и бомбардировщиков ВКС России приступили к перебазированию на оперативные аэродромы Центрального военного округа для выполнения задач в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", сообщили в Минобороны.

Летчикам предстоит преодолеть от 500 до 2 тыс. километров, перебазировав самолеты на аэродромы Оренбургской и Челябинской областей. В учениях будут задействованы экипажи истребителей Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

Кроме того, самолетами военно-транспортной авиации доставляется "инженерно-технический состав авиационных частей ВКС и аэродромная техника, предназначенная для обслуживания самолетов и подготовки к вылету", уточнили в Минобороны.

Помимо этого, в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на восток Казахстана из Самарской области переброшены военнослужащие легкой мотострелковой бригады и более 300 единиц техники, в том числе новейшие пикапы УАЗ "Патриот", которые способны нести на турелях пулеметы Калашникова, автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" и противотанковые управляемые ракетные комплексы.

По данным Минобороны, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Антон Никитин