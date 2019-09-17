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17.09.2019
Вестник Мордовии

Химическое оружие СССР в Афганистане: миф, придуманный США

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

СССР обвиняли в применении химического оружия в Афганистане практически с начала присутствия советского ограниченного контингента в этой стране. Информация стала появляться уже весной 1980-го года.

Различные "вражеские голоса" не упускали возможности заявить о жертвах среди мирных жителей. Причем такие вбросы делали не только пропагандистские ресурсы, принадлежащие к западному блоку, но и другие, например, пекинское радио. Правда, за все время войны доказательства так никто и не представил.

Эта тема активно обыгрывалась и в художественном кинематографе. Можно вспомнить американский фильм "Зверь" снятый в Израиле в 1988 году, в котором советская химическая атака против мирных и беззащитных жителей показана практически с первых минут антисоветского киноповествования.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Автор и сам пытался разобраться в этом вопросе. Но в беседах с солдатами и офицерами ни во время нахождения нашего контингента в Афганистане, ни после вывода оттуда ни разу не услышал реальных историй о таких фактах.

Кроме того, довелось беседовать с группой афганцев, находившихся на территории России в местах лишения свободы за различные преступления. Многие из них, хотя и были очень обижены на нас, признавались, что о применении отравляющих веществ во время этого конфликта никогда не слышали. Лишь один рассказал о такой атаке газами, но признался, что узнал о ней как раз из западных СМИ.

Самое печальное, под информационный шум о советском химическом оружии Запад помогал Саддаму Хусейну наладить его производства у себя, в результате он стал травить сначала иранцев, а потом курдов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Любопытно, что эта уже порядком протухшая тема сейчас часто поднимается некоторыми блогерами из бывших республик СССР уже в антироссийском контексте. И, к сожалению, в эту ложь начинают верить некоторые представители нашей молодежи, плохо знающие историю.

Константин Обухов

Кадры из фильма "Зверь", США, 1988 г.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Афганистан
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
Химоружие
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