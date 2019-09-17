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17.09.2019
ТАСС

Чемезов поддержал идею создания в России военной охранной компании

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Ростех

Глава Ростеха сообщил, что такая компания помогла бы работать в горячих точках

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов высказал мнение о необходимости создания в России военной охранной компании. По его словам, подобные иностранные компании не всегда способны обеспечить безопасность.

"Думаю, что нужна", - сказал в интервью РБК Чемезов в ответ на вопрос, нужна ли российская военная охранная компания, которая поможет работать в горячих точках.

"К сожалению, мы иногда сталкиваемся с проблемами. Ну и настоящую безопасность обеспечить местные не всегда могут. Поэтому, конечно, если бы это была какая-то наша российская компания, было бы намного лучше", - подчеркнул глава Ростеха.

В качестве примера Чемезов привел перевозку грузов. "Сейчас захватывают то одно судно, то другое. Мы всегда нанимаем охранные компании", - добавил глава Ростеха, отметив, что госкорпорация работала бы с охранной российской компанией в случае ее создания.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
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