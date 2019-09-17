Батареи потопления: береговые войска получат сверхмощную артиллерию

Артиллерийские бригады береговых войск получат на вооружение батареи сверхмощных пушек 2С7 "Пион". Эти орудия, поражающие цель в радиусе 50 км, после недавней модернизации стали способны уничтожать и малоразмерные объекты. Кроме того, бригады усилят радиолокаторами "Зоопарк", предназначенными для контрбатарейной борьбы и поиска целей. Сочетание такой военной техники, по мнению экспертов, может сорвать высадку морского десанта любого вероятного противника.

Артиллерийские бригады береговых войск получат на вооружение батареи сверхмощных пушек 2С7 "Пион". Эти орудия, поражающие цель в радиусе 50 км, после недавней модернизации стали способны уничтожать и малоразмерные объекты. Кроме того, бригады усилят радиолокаторами "Зоопарк", предназначенными для контрбатарейной борьбы и поиска целей. Сочетание такой военной техники, по мнению экспертов, может сорвать высадку морского десанта любого вероятного противника.

Сверхмощные и точные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Пион" первым получит 11-й Армейский корпус (АК) береговых войск Балтийского флота, который дислоцируется в Калининградской области. Установки должны поступить в конце текущего или в начале следующего года, рассказали "Известиям" источники в Главкомате ВМФ.

Десант не пройдет

В состав 11-го АК входят мотострелковые, ракетные, артиллерийские, зенитные полки и бригады. Особую известность получила 152-я ракетная бригада — точнее, ее комплексы "Искандер-М", появление которых на берегах Балтики наделало много шума в странах НАТО.

В АК также есть 244-я гвардейская артиллерийская бригада, которая, скорее всего, и получит новые сверхмощные орудия, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Дальнобойные "Пионы" серьезно укрепят калининградскую группировку, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Эти пушки могут "работать" как по сухопутным, так и по морским целям. Вместе с береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", а также 220-мм реактивными системами залпового огня "Ураган" они представляют серьезную силу.

Попадание даже одного 203-мм снаряда способно вывести из боя корвет, фрегат или крейсер. Современные корабли не имеют брони, максимум могут защитить экипаж от осколков, отметил эксперт.

Как рассказал "Известиям" ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман, корректируемые боеприпасы "Пионов" лучше использовать против особо важных стационарных объектов. И пока не совсем понятно, хватит ли этим пушкам дальности стрельбы, чтобы поражать десантные и боевые корабли.

— Но "Пионы" эффективны для борьбы с десантными катерами и судами поддержки, — пояснил Михаил Кофман. — Это оружие — дешевое и эффективное решение проблемы в момент, когда береговые противокорабельные ракетные комплексы израсходуют свой боекомплект. Во время высадки десанта противник будет стремиться захватить превосходство в воздухе. Поэтому применение беспилотников для наведения снарядов "Пионов" будет затруднено. В этой ситуации расчетам 2С7 могут оказать помощь радиолокаторы "Зоопарк". Они будут обнаруживать цели и корректировать огонь.

Пять снарядов за две минуты

Масштабная модернизация артиллерийских установок "Пион" калибра 203-мм началась несколько лет назад. Основными целями для "Пионов" считаются важные объекты противника в тактической глубине. В их число входят пункты управления, узлы связи, позиции артиллерии и тактических ракет, вертолетные площадки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Долгое время главной задачей "Пионов" было нанесение удара специальными ядерными боеприпасами, что не требовало высокой точности. С появлением боеприпасов и суббоеприпасов высокой точности орудия получили возможность эффективно бороться с малоразмерными, в том числе морскими, целями.

Важным элементом обновленных самоходок стала более совершенная система боевого управления огнем. Возможность интегрирования батарей "Пионов" в автоматизированную систему управления войсками (АСУ) позволит артиллеристам получать в режиме реального времени сведения о потенциальных целях от разведчиков всех родов войск — Сухопутных, ВКС, ВДВ и ВМФ.

В состав батарей сверхмощных артсистем в перспективе могут войти свои беспилотные разведывательные аппараты. Они будут наводить орудия большой дальности на цели и корректировать огонь.

САУ "Пион" была принята на вооружение в 1975 году и до сих пор остается самой мощной серийной дальнобойной полевой пушкой. Вес артсистемы — более 45 т. Она способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит до 110 кг. САУ может передвигаться по шоссе со скоростью до 50 км/ч. В общей сложности в течение десяти лет было выпущено более 500 сверхмощных систем. Сегодня около 200 из них эксплуатируется в иностранных армиях, в том числе на Украине, в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане.

Всевидящий "Зоопарк"

"Зоопарк" станет ушами и глазами для САУ. Это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, размещенный на шасси МТ-ЛБ. На вооружение российской армии поступил в 2007 году, и как минимум несколько машин прошли боевое крещение в Сирии.

Комплекс обнаруживает летящие в воздухе боеприпасы с помощью РЛС, после чего электроника вычисляет траекторию их полета. Это позволяет определить не только место, откуда были выпущены снаряды, но и район падения. Причем "Зоопарк" уверенно действует и при массированном артналете противника, засекая сразу несколько огневых точек.

Такие возможности комплекса позволяют эффективно корректировать работу собственных артсистем. В режиме реального времени он дает целеуказания своим артиллерийским расчетам, что позволяет уничтожать артиллерию противника на позициях. Информация с РЛС "Зоопарка" благодаря войсковой АСУ может передаваться другим родам войск.

РЛС "Зоопарка" также способна принимать информацию от беспилотников и передавать ее. Следить за воздушным пространством в зоне ответственности, сопровождая различные летательные аппараты противника или гражданские воздушные суда. И самое важное — "Зоопарк" хорошо видит надводные цели, в том числе малоразмерные.

Минобороны продолжает усиливать ВМФ и береговые войска. У флота скоро появится специальная версия новейшего сверхдальнего беспилотного летательного аппарата "Альтиус". Ее планируется использовать для разведки и целеуказания. Дрон оснастят инновационными сверхдальними радиолокаторами и оптико-электронными системами. "Альтиус" способен находить цели на расстоянии в тысячи километров от российских берегов, что серьезно затруднит проведение десантных операций любому противнику.