Истребитель Су-35С в Турции

Оригинал взят у коллеги dambiev в Су-35 в Турции

Российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет в Стамбуле 17-22 сентября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Турции для участия в выставке "Технофест", - сказали в корпорации.

В пресс-службе ОАК добавили, что ожидается прибытие на "Технофест" других российских самолетов, пассажирских и специальных, однако не уточнили, о каких конкретно моделях идет речь. Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200. Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.