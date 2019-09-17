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17.09.2019
bmpd.livejournal.com

ФРГ создает проблемы французскому оружейному экспорту

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Как сообщает французское издание "Le Monde" в материале "Fragile entente entre Merkel et Macron sur les épineuses exportations d’armes" за авторством Thomas Wieder и Nathalie Guibert, оборонные вопросы отравляют франко-германские отношения. С начала 2019 года Берлин и Париж пытаются переформатировать их отношения в области экспорта вооружений. Военно-промышленныен комплексы обеих стран втянулись в жесткую конкуренцию, и соглашение 1971 года ("Дебре-Шмидт"), которое было направлено на то, чтобы избежать конкуренции на зарубежных рынках, больше не соблюдается. ФРГ блокирует французские экспортные контракты под предлогом того, что в них имеются немецкие комплектующие.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Большой семерки" в Биарицце, 24.07.2019 (с) Jean-Claude Coutausse // Le Monde

По информации издания, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на недавнем саммите "Большой семерки" подписали соглашение о передовом опыте, которое должно решить проблему. Текст соглашения еще не обнародован. Согласно соглашению, если во французском изделии имеется менее 20% немецких комплектующих (хотя Париж хочет снизить этот уровень), Берлин не будет мешать своему партнеру в случае наличия экспортного контракта. Соглашением также предусмотрен список стран, при наличии контрактов с которыми не будут ставиться палки в колеса. Но этот маленький шаг, предусмотренный новым соглашением в Экс-ан-Шапелль от 22 января 2019 года, предусматривающем углубление отношений между двумя странами, кажется уязвимым.

Так, французские акторы, вовлеченные в процесс, выражают скептицизм в отношении перспектив улучшения отношений. Критики политики улучшения отношений с немцами вольно излагали свои мысли в ходе 17-й летней Универсиады ВПК, которая проходила 12 и 13 сентября 2019 года в Бурже. Как заявил представитель французской оборонки, "Я не верю в эффективность подобного соглашения, так как все вопросы блокируются Бундестагом. Немцы создают нам проблемы абсолютно во всем, даже в таких безобидных случаях, как изделия из каучука".

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Страны
Германия
Франция
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