США показали подводный аппарат-шпион

Американская General Dynamics представила автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Bluefin-12, предназначенный для передачи критически важных данных и выполнения миссий в условиях быстро меняющейся обстановки. Соответствующее видео изделия компания-разработчик опубликовала на YouTube.

Базовый вариант Bluefin-12 отличает модульная конструкция, позволяющая размещать разнообразные датчики, например, гидролокатор, навигатор, систему обработки данных, аудио и видеоаппаратуру, а также (в отсеке объемом более 4 000 кубических сантиметров) полезную нагрузку.

Диаметр АНПА — 32 сантиметра, длина — 483 сантиметра, масса — 250 килограммов. Беспилотник получил четыре съемных быстроперезаряжаемых литий-ионных батареи, позволяющих находиться в автономном режиме до 36 часов (при движении со скоростью два узла). Предельная глубина погружения АНПА — 200 метров. Максимальная скорость — шесть узлов.

Презентация Bluefin-12 состоялась в сентябре на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019 в Лондоне (Великобритания).

13 сентября Defense News сообщали, что представленная на DSEI-2019 система, позволяющая напрямую транслировать данные с камер миниатюрных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) PD-100 Black Hornet ("Черный шершень") в оружейные комплексы, готова к выходу на рынок вооружений.