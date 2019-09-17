Второе дыхание С-60 по-вьетнамски

Колоссальный модернизационный потенциал советского оружия

Советскую 57-мм автоматическую зенитную пушку С-60, разработанную в ЦАКБ (Центральном артиллерийском конструкторском бюро) Грабина часто называют шедевром и лучшей зенитной пушкой ХХ века.

И для этого есть все основания. Ведь без С-60 успехи ПВО КНДР, Вьетнама, Сирии и Египта были бы не столь впечатляющие. Поступившая на вооружение еще в 50-х годах пушка, вобрала в себя и богатый опыт Великой Отечественной и самые передовые достижения техники того периода.

До сих пор С-60 остается среди наиболее востребованных в бою артиллерийских систем, а конструкция пушки включена в состав новейших разработок отечественной "оборонки". Однако последняя часть Советской Армии, вооруженная этими пушками, - 990 зенитно-артиллерийский полк, был в 1986 году выведен из Афганистана, где он находился на боевом охранении аэродрома в Кундузе.

Строго говоря, от возможного воздушного противника кундузский аэродром охраняла только 3-я батарея полка, в то время как остальные три использовались, главным образом, как полевая артиллерия на обороне периметра гарнизона и во время операций против банд мятежников.

Собственно и современное применение С-60 или их версий, выпущенных в странах бывшего Восточного блока, обычно предполагает их использование именно как орудия для стрельбы по наземным целям.

В России в настоящее время активно исследуется возможность применения этих орудий для вооружения бронетехники и использования их для поражения наземных целей. Также рассматривается вариант применения этих орудий для вооружения скрытых огневых точек типа "Горчака", использования СЗА для вооружения легких катеров и судов флота.

Но во Вьетнаме, стране триумфа С-60, где батареи этих пушек прекрасно показали себя при заградительной стрельбе по реактивным самолетам американцев, к усовершенствованию АЗП подошли иначе, сохраняя именно ее главную – зенитную функцию.

Напомним, что наведение С-60 осуществлялось с помощью следящих приводов ЭСП-57, работавших от приборов управления артиллерийским зенитным ПУАЗО-6 или ПУАЗО-6-60. В свою очередь, прибор управления артиллерийским зенитным огнем получал данные от радиолокационной станции орудийной наводки СОН-9 (затем от радиолокационного приборного комплекса РПК-1 "Ваза" со счетно-решающим прибором "Буксир"). Режим стрельбы мог быть автоматическим, полуавтоматическим (по данным ЭСП-57) или ручным.

Однако эта система уже недостаточно эффективна для борьбы с современными самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами.

В начале девяностых польская компания Radwar S.A. выпустила усовершенствованную модель орудий С-60. Модернизированные пушки, получившие название C-60М, стали частью зенитного комплекса Umbrella-57, в состав которого также входит машина управления огнем WD-95 и радарная система N-22, которая эффективно обнаруживает цели на небольших высотах. В конструкцию С-60М включена современная система электрических приводов. Машина управления огнем взаимодействует с пушками посредством высокотехнологичной цифровой системы. Вследствие этого наведение на цель производится в автоматическом или полуавтоматическом режиме, ручной режим считается аварийным. WD-95 может получать и отображать информацию, полученную радаром, обнаруживать цели и следить за ними при помощи камеры, автоматически наводить любое орудие, эффективно обрабатывать сведения о координатах целей. Все вышеперечисленное помогает стрелку как можно более объективно оценивать обстановку и значительно повышает эффективность ведения боя.

Но вьетнамцы пошли дальше, создав полностью автоматизированную систему управления огнем и компьютер наведения. Кроме того, в автоматическом режиме осуществляется перезарядка орудия (обоймы, вмещающей 4 снаряда). Все это позволяет управлять "роботизированной" батареей усовершенствованных С-60 дистанционно, что в значительной степени повышает безопасность зенитчиков в случае неприятельского удара по позиции батареи.

В результате модернизации, коснувшейся главным образом систем управления, ВС Вьетнама получили вполне эффективное средство борьбы с летящими объектами противника на небольших высотах.

Таким образом, есть все основания восхититься модернизационным потенциалом советского оружия полувековой давности, который заложили в него поистине гениальные конструкторы.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",