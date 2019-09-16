Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Концерн "Гидроприбор" уже приступил к опытно-серийному производству новой системы. О том, что известно об этом оружии для надводных боевых кораблей, — в материале РИА Новости.

Универсальный инструмент

"Ответ" предназначен для кораблей классов "корвет", "фрегат" и "крейсер". В частности, в ходе модернизации его получит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан", который должен вернуться в состав ВМФ в 2021-м.

"Сейчас на вооружении российских боевых кораблей стоит противолодочный комплекс "Пакет-НК", — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — "Ответ" — по сути, дальнейшее развитие этой системы. Тактико-технические характеристики пока не разглашаются. Модульная конструкция позволит разместить "Ответ" на кораблях практически любого водоизмещения, от малого ракетного до тяжелого атомного крейсера. Это универсальный инструмент, обеспечивающий противолодочную оборону одиночного корабля. Действует по принципу своевременного обнаружения подводной угрозы и поражения как носителя, так и применяемого им вооружения".

"Пакет-НК" защищает надводные корабли от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях. На вооружении этого комплекса два типа боеприпасов — тепловые торпеды МТТ и реактивные противоторпеды М-15. Первая способна уничтожать субмарины на глубинах до 600 метров на удалении до 20 километров. Вторая перехватывает атакующие корабль торпеды на дальности до 1,4 километра и глубине до 800 метров. "Пакет-НК" максимально автоматизирован, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры ее движения и выдает торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны, развивают скорость до 50 узлов (92 километра в час).

Универсальная пусковая установка СМ-588 с трубами калибра 324 миллиметра рассчитана на оба типа боеприпасов. В зависимости от корабля-носителя установка располагает одной, двумя, четырьмя или восемью пусковыми трубами, закрепляемыми на подвижном основании, что обеспечивает горизонтальную наводку в узком секторе. Покинув трубу, торпеда или антиторпеда падает в воду и ищет цель при помощи собственной аппаратуры. Однако "Ответ" будет действовать иначе.

Достать субмарину

Противолодочные ракетные комплексы — самое грозное средство борьбы с вражескими субмаринами в арсенале надводного боевого корабля. Первое поколение отечественных ПЛРК создавалось с учетом активного внедрения во все виды вооруженных сил ядерного оружия. В качестве боевой части предусматривался только спецбоеприпас — ядерная БЧ малой мощности. Позже ракеты стали оснащать малогабаритными противолодочными торпедами. К комплексам подобного типа относятся советские ПЛРК "Водопад", "Ветер", "Медведка" и "Раструб-Б".

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо Источник изображения: © Фото : Министерство обороны России

Самым передовым ПЛРК в арсенале российских надводных кораблей считаются "Калибр-НК" с ракето-торпедами 91РТ2, интегрированными в вертикальную пусковую установку. Ими оснащены все современные "вымпелы" ВМФ: фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, а также малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800. Ракето-торпеда на первом участке полета идет по баллистической траектории в сторону цели. При достижении заданной точки торпеда отделяется от носителя, приводняется на парашюте и ищет подводную лодку с помощью собственной боеголовки самонаведения.

Главное достоинство этих ПЛРК — большая дальность стрельбы, около 50 километров, что с лихвой перекрывает запас хода любой обычной торпеды. Таким образом, кораблю не нужно выходить с вражеской субмариной на дуэльную дистанцию. Учитывая, что, по словам экспертов, "Ответ" — дальнейшее развитие проекта "Пакет-НК", можно предположить, что перспективный противолодочный ракетный комплекс совместит в себе технологии как "Пакета-НК", так и противолодочной ракеты "Калибра-НК". Вероятно, боеприпас будет представлять собой вариант ракето-торпеды 91РТ2 с головной частью в виде торпеды МТТ или ее аналогов. Официальной информации о комплексе "Ответ" в открытых источниках на данный момент нет.

Бесшумная бомба

В мае на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле Россия представила еще один образец перспективного противолодочного вооружения — корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", предназначенную для борьбы с субмаринами противника на глубинах до 600 метров. После сброса с самолета или вертолета бомба зависает на поплавке на поверхности воды и производит поиск цели.

Авиабомба "Загон-2Э" Источник изображения: © РИА Новости / Алена Палажченко

Затем отцепляется от поплавка и по сложной траектории, подчиняясь командам устройства наведения, погружается в точку встречи с подводной лодкой. Боеприпас движется только под действием собственного веса, поэтому акустик субмарины ее не обнаружит и лодка не успеет выполнить маневр уклонения.