Шквал огня и стали. Самые грозные артиллерийские самоходки разных стран

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Самоходные артиллерийские установки — "длинная рука" сухопутных войск армии любого государства — предназначены для непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою. Современные САУ хорошо защищены, дальнобойны и отличаются высокой точностью стрельбы на большие дистанции. Самоходки гораздо мобильнее буксируемых орудий, могут быстро менять позицию. О самых грозных САУ — в материале РИА Новости.

2С35 "Коалиция-СВ"

САУ 2С35 "Коалиция-СВ" впервые показали широкой общественности на параде Победы в Москве 9 мая 2015-го. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. В настоящий момент эти самоходки проходят государственные испытания, которые должны завершиться в 2020-м. По данным из открытых источников, первые машины получит 1-я гвардейская танковая армия, дислоцированная в Западном военном округе.

Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Артиллерийский комплекс 2С35 выполнен на шасси танка Т-90. Основное вооружение — 152-миллиметровое орудие 2А88. Досылание снаряда в канал ствола производится с помощью пневматического механизма заряжания. Скорострельность засекречена, известно лишь, что этот показатель — больше десяти выстрелов в минуту. Возимый боекомплект из 70 снарядов включает в себя осколочно-фугасные, а также управляемые боеприпасы, созданные на основе снаряда "Краснополь". Максимальная дальность стрельбы — 80 километров (управляемые боеприпасы). Экипаж — три человека. САУ оборудована системой автоматизированного наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования. По тактико-техническим характеристикам 2С35 значительно превосходит любые зарубежные аналоги.

PzH 2000

До "Коалиции-СВ" немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 многими экспертами считалась лучшей в мире. Находится на вооружении бундесвера и армий ряда других государств с 1998-го. Оснащена 155-миллиметровой пушкой длиной 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, автоматом заряжания. Боекомплект — 60 снарядов, предусмотрены система автоматического пожаротушения, защита от оружия массового поражения. Броня выдерживает пули калибра до 14,5 миллиметра и осколки 152-миллиметровых снарядов. Кроме того, имеется дополнительная динамическая защита.

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Источник изображения: CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie /

PzH 2000 ведет огонь всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров. Способна выпустить по цели три снаряда за девять секунд или десять снарядов в минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным боеприпасом — 30 километров, активно-реактивным — 40 километров. Экипаж — пять человек. Самоходки PzH 2000 применялись с 2006 года датскими военнослужащими в Афганистане, а также бундесвером — с 2010-го. Боевой опыт выявил ряд недостатков, в частности плохую переносимость афганской жары и пыли.

M109

Самоходная гаубица M109 стоит на вооружении американской армии с 1963 года — уже более полувека. Многочисленные попытки заменить ее на более современные вооружения отвергнуты по экономическим соображениям — в пользу модернизации имеющихся систем. Последняя модификация САУ — M109A7 — была представлена в 2012-м. Эта гаубица оборудована цифровой системой управления огнем и усовершенствованной полуавтоматической системой заряжания. Гидравлика заменена электрическим приводом, что позволило увеличить боекомплект до 40 снарядов. M109A7 оснащена 155-миллиметровой пушкой M284, обеспечивающей максимальную скорострельность в шесть выстрелов в минуту и дальность стрельбы активно-реактивным снарядом до 30 километров. Экипаж — четыре человека.

Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin Источник изображения: © Фото : US Army

Боевое крещение самоходки M109 прошли еще во Вьетнаме и с тех пор постоянно применяются в вооруженных конфликтах. Различные модификации этих САУ приняты на вооружение армий более 20 государств. Эти самоходки много воевали на Ближнем Востоке. В частности, их использовали Израиль и Иран. В целом гаубица за десятилетия эксплуатации зарекомендовала себя надежным и точным оружием с огромным модернизационным потенциалом.

AS-90 Braveheart

САУ AS-90 Braveheart с 1992 года сменили в британской армии все остальные типы артиллерии, самоходные и буксируемые, за исключением реактивных систем залпового огня. Это бронемашина классической компоновки, оснащенная нарезной пушкой калибра 155 миллиметров. Ранние модификации располагали стволом длиной 39 калибров, у поздних — 52 калибра. Экипаж — пять человек. В боевом отделении размещается боекомплект — 48 снарядов раздельного заряжания. САУ AS-90 способна применять все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 миллиметров, включая снаряды с корректируемой траекторией.

Самоходная артиллерийская установка AS-90 Источник изображения: CC BY 3.0 / Bthebest /

Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — 30 километров. Максимальный темп ведения огня — три выстрела за десять секунд. Разработан и испытан вариант самоходной гаубицы для эксплуатации в условиях пустыни — с улучшенной системой охлаждения двигателя и трансмиссии, модернизированной системой охлаждения вспомогательной силовой установки, усовершенствованной системой кондиционирования боевого отделения, новыми широкими траками немецкого производства. Еще одна модификация Krab стоит на вооружении польской армии — это машина с башней от AS-90 на шасси южнокорейской САУ K9 Thunder.

PLZ-05

Китайскую САУ PLZ-05, также известную как "Тип-05", с 2005 года выпускает компания Norinco. Это дальнейшее развитие PLZ-45, принятой на вооружение НОАК в 1990-х. Шестикатковое гусеничное шасси напоминает базу российской САУ 2С19 "Мста-С". Китайская САУ оснащена гаубицей L-52 калибра 155 миллиметров, обеспечивающей дальность стрельбы до 53 километров активно-реактивными снарядами, до 39 километров — обычными боеприпасами и до 20 километров — управляемыми снарядами с лазерным наведением. Есть автомат заряжания. Скорострельность — восемь выстрелов в минуту. Экипаж — четыре человека. Броня обеспечивает защиту от пуль и осколков.

Самоходная артиллерийская установка PLZ-05 Источник изображения: © Фото : Max Smith

На PLZ-05 установлена цифровая система управления огнем с двухканальным прицелом с тепловизором и лазерным дальномером. Наведение орудия на цель максимально автоматизировано и выполняется очень быстро. Интеллектуальные снаряды, такие как GS1, и снаряды с лазерным самонаведением поражают различные цели с высочайшей точностью.