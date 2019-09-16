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16.09.2019
Независимое военное обозрение

Америка продаст Польше самолеты, способные нести ядерное оружие

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Фото Pixabay.com
Фото Pixabay.com.

Эксперты отмечают, что F-35 уступает в маневренности даже МиГ-29, но невидимость, авионика и вооружение дают Lightning II преимущество

В сентябре Госдепартамент США одобрил сделку на 6,5 млрд долл. с Польшей, на поставку последней тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II, исполненных по технологии стелс (stealth). В комплекте с летательными аппаратами Варшава получит тренажеры и ремонтное оборудование. Об этом пишет американское издание National Interest.

Для польских ВВС поставят самолеты F-35 с модернизированной до уровня Block 4 с измененным корпусом и авионикой, новыми бортовыми сенсорами, улучшенным компьютерным оборудованием и передовой прошивкой. Это позволит данным машинам нести больше вооружения (не 4 ракеты как ранее, а шесть) и ядерные авиабомбы B61, до двух единиц, мощностью от 0,3 до 340 кТ в тротиловом эквиваленте.

Новые летательные аппараты Lightning II поступят на замену устаревших Миг-29 и Су-22 советского производства. К тому же самолеты стелс усилят уже существующий в польских ВВС парк истребителей 4-го поколения F-16C и F-16D. Данных машин у Варшавы 48 единиц, что соответствует авиакрылу (в российском варианте – авиаполк), состоящий из двух эскадрилий по 24 единицы в каждой. Стоит отметить, что по данным аналитиков, в боевой готовности находится всего 20% из 48 истребителей F-16, которыми располагает Polska armia. И надежды польского командования значительно усилить боевой состав своей авиации в до определенной степени эфемерны. Поскольку, даже в ВВС США боевая готовность новейших F-35 не превышает 50%. К тому же Варшава приобретает всего 32 машины 5-я поколения, что не позволяет ей полностью укомплектовать хотя бы две эскадрильи. А программное обеспечения и сама специфика этих самолетов рассчитана на действия четверками (двумя парами, работающими во взаимодействии), в идеале для полного покрытия нужд их боевого применения этих четверок должно быть шесть. И, как бы то ни было, американские эксперты указывают, что к 2026 году программа приобретения истребителей-невидимок Lightning II обойдется Польше в 47 млдр долл.

Эксперты отмечают, что уступая в маневренности МиГ-29, самолеты пятого поколения F-35 имеют преимущество в бортовом вооружении, а главное – они почти невидимы радарам. При этом отмечается, что данное преимущество реализуемо при ведении воздушного боя F-35 с МиГ-29 на длинных дистанциях. В ближнем бою американские чудо машины Lightning II скорее всего будут сбиты российскими истребителями поколей 4, 4+ и 4++.

В США считают, что F-35 в состоянии обмануть российский зенитный ракетный комплекс С-400. Впрочем, некоторые польские аналитики в этом сомневаются. При том, высоко оценивается бортовое оборудование F-35, позволяющее вести очень точную разведку противника и местности, а также передавать полученные данные своему командования и союзникам в режиме "настоящего времени"(немедленно). Эксперты также акцентируют внимание на дороговизну контрактов по закупке самолетов пятого поколения F-35 и модернизации истребителей четвертого поколения F-16. Кроме того польским ВВС вряд ли удастся поддерживать парк Lightning II на уровне выше 20%.

Способность истребителей F-35, которые приобретает Варшава, нести ядерное вооружение, бесспорно, должна насторожить Москву. И не надо быть пророком, чтобы предсказать ее ответные действия, направленные против Польши.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-16
F-35
F-35A
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-22
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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