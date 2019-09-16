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16.09.2019
bmpd.livejournal.com

Испытания американской системы борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами BLADE

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Армия США сообщила, что с июня 2019 года на полигоне в Форт-Дикс (Нью-Джерси) ведет испытания универсальной системы борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE), предназначенной для установки на бронированные машины. Система BLADE разработана Центром вооружения Командования развития боевых возможностей (Combat Capabilities Development Command (CCDC) Armaments Center) армии.

Опытный образец системы борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE) на основе дистанционно управляемой турели М153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом М2, с антенной РЛС обнаружения и управления огнем Рrecision Fire Control Radar (PFCR). Система установлена на бронированной машине Oshkosh M-ATV. Форт-Дикс, июнь 2019 года (с) Marian Popescu / армия США / CCDC

Система BLADE представляет собой модифицированную дистанционно управляемую турель М153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом М2, дополнительно оснащенную специально разработанной малогабаритной РЛС обнаружения и управления огнем Рrecision Fire Control Radar (PFCR), с соответствующим програмным обеспечением. Сообщается, что на испытаниях в июне в Форт-Дикс удавалось успешно поражать малые БЛА короткой очередью из пулемета. Заключительный этап испытаний системы BLADE должен пройти в декабре.

BLADE предлагается у установке на практически все боевые машины армии США, включая танки М1 Abrams, БМП М2 Bradley, БТР Stryker, легкие бронированные машины JLTV (4х4) и машины HMMWV. Опытный образец BLADE на испытаниях был установлен на бронированной машине Oshkosh M-ATV класса MRAP.

Бронированная машина Oshkosh M-ATV с установленным опытным образцом системы борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE) на основе дистанционно управляемой турели М153 CROWS II c 12,7-мм пулеметом (справа). Слева автомобиль HMMWV с обычной турелью М153 CROWS II. Форт-Дикс, июнь 2019 года (с) Marian Popescu / армия США / CCDC

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Страны
США
Продукция
Bradley
HMMWV
JLTV
M-ATV
M1 Abrams
Stryker
Компании
Oshkosh
Проекты
БПЛА
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