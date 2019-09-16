Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты

Атака на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на субботу и приведшая к временной приостановке производства, а также сокращению добычи нефти в стране на 50%., по-видимому, была осуществлена с использованием крылатых ракет Quds-1. Йеменские хуситы представили их в 2018 году. Ранее сообщалось, что по Saudi Aramco был нанесен удар десятком БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились фотографии обломков ракеты Quds-1 – она производится йеменскими хуситами, предположительно, при поддержке Ирана. Ранее по производственным мощностям крупнейшей нефтяной компании Эр-Рияда Saudi Aramco был нанесен массированный удар, который привел в Саудовской Аравии к 50% сокращению производства "черного золота".

Считается, что данная ракета является производной от иранской крылатой ракеты Soumar, копии советской крылатой ракеты Х-55. В тоже время, ракета хуситов обладает собственными уникальными характеристиками, такими, как турбореактивный двигатель с верхним расположением и статические крылья.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Обломки ракеты Quds-1, оставшиеся после обстрела Saudi Aramco

До сих пор хуситы не раскрывали никаких характеристик ракеты. Тем не менее, издание South front, специализирующееся на разведывательной аналитике, сообщает, что на ракете используется аналог TJ-100. Анализ был сделан на базе останков двигателя, продемонстрированных коалицией под руководством Саудовской Аравии.

TJ-100 является турбореактивный двигателем, который производится чешской PBS Velk Bte, и не используется ни в одной из известных ракет. По заявлению производителя он разработан для использования в беспилотных летательных аппаратах, ракетах, легких спортивных самолетах и мотопланерах.

Преимуществом этого одновального двигателя, состоящего из радиального компрессора, радиального и осевого диффузора, кольцевой камеры сгорания, осевой турбины и жесткого реактивного сопла является компактность и малый вес при тяге до 1300 Н и низком расходе топлива.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета Quds-1 на презентации в 2018 году

Предположительно, дальность ракеты не менее 150 км. Аналитики полагают, что в ней используется инерциальная система наведения, с опциональным GPS или ГЛОНАСС наведением. Также высказывается мнения, что ракета может быть оснащена система коррекции траектории крылатых ракет (TERCOM). Это позволило бы ракете летать на малой высоте и оставаться незамеченным для радаров противника.

12 июня этого года крылатая ракета "Кудс-1" с поразила терминал прибытия в саудовском международном аэропорту Абха. Ракеты были также использованы при нападении 19 июня на опреснительную электростанцию аль-Шугаик в юго-западной части Саудовской Аравии.

США и Саудовская Аравия обвиняют Иран в поддержке йеменских хуситов и утверждают, что производство вооружения и атаки организованы и осуществляются под приямым контролем Тегерана.